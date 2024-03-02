ВКС России пополнились модернизированным бортом А-50У

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На вооружение ВКС России поступил очередной самолёт ДРЛОиУ А-50У.

Российская госкорпорация Ростех намерена восстановить прежние объёмы выпуска этих машин, необходимых для вооруженных сил страны.

А-50У является вариантом модернизации серийных самолётов А-50. На А-50У установлен новый радиотехнический комплекс с улучшенными параметрами по обнаружению низколетящих и малозаметных воздушных целей (в том числе сверхзвуковых и вертолётов).

Все используемые в более ранних модификациях ЭЛТ-дисплеи в А-50У заменены на ЖКИ. Также были усовершенствованы САУ и комплекс связи. Кроме того, на борту самолёта оборудованы комнаты отдыха и кухня. Первый такой самолёт был передан ВКС в 2011 году.

https://www.yap...pic2746560.html

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