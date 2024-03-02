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Армия и Флот

ВКС России пополнились модернизированным бортом А-50У

 © topcor.ru

На вооружение ВКС России поступил очередной самолёт ДРЛОиУ А-50У.

Российская госкорпорация Ростех намерена восстановить прежние объёмы выпуска этих машин, необходимых для вооруженных сил страны.

А-50У является вариантом модернизации серийных самолётов А-50. На А-50У установлен новый радиотехнический комплекс с улучшенными параметрами по обнаружению низколетящих и малозаметных воздушных целей (в том числе сверхзвуковых и вертолётов).

Все используемые в более ранних модификациях ЭЛТ-дисплеи в А-50У заменены на ЖКИ. Также были усовершенствованы САУ и комплекс связи. Кроме того, на борту самолёта оборудованы комнаты отдыха и кухня. Первый такой самолёт был передан ВКС в 2011 году.

https://www.yap...pic2746560.html

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Источник: https://topcor.ru/44971-vks-rossii-...50u.html?ysclid=lta52yp87w518092883

ВКС, Минобороны, А-50У
  • Holso Stitchred Holso Stitchred
    02.03.2419:06:01

    Необходимо беречь их как зеницу ока!

    #1278493
  • Нет аватара termometrix
    02.03.2419:28:38

    Российское всевидящее око — в 2024 году завершаются испытания самолета ДРЛО нового поколения А-100 «Премьер», сообщает военный эксперт Александр Хроленко.

    Созданный на базе транспортного Ил-76МД-90А, новый А-100 «Премьер» призван заменить стоящие на вооружении ВКС РФ А-50 и А-50У. В дальнейшем А-100 планируют вывести в серию — сейчас отечественная оборонка строит второй летающий радар нового поколения.

    https://dzen.ru...YSQME-zbymZOwuo

    По данным других источников платформы «Дзен»,новый комплекс ДРЛО А-100 будет готов не раньше 2030 года. Не знаю, кому доверять.

    Отредактировано: termometrix~19:31 02.03.24
    #1278495
  • Нет аватара Spoonout
    02.03.2420:05:58

    А я продолжаю настаивать что время больших мальчиков ушло.

    Корабли, самолеты, танки — не более чем большие мишени в современных условиях.

    Хорошо что самолет дрло есть, но как его использовать?

    Большой медленный, ярко светится в радио диапазоне, висит часами на большой высоте.

    Идеальная мишень.

    Далеко отведешь — он ослеп.

    Ближе подведешь — собьют.

    #1278497
    • Clausson Clausson
      02.03.2421:14:17

      Идеальная мишень.

      Без него ослепнет наша боевая авиация, без него ослепнет наше ПВО. Так что овчинка точно стоит выделки. Такие машины еще не одно десятилетие будут на посту.

      #1278501
  • Нет аватара Spoonout
    02.03.2420:33:53

    Надо переводить все в рои мелких дешевых устройств.

    Один уничтожат, ну и хрен с ним, на его место 10 других встанет.

    Попробуйте с роем пчел повоевать.

    #1278499
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