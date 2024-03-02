Роскосмос опубликовал первый снимок со спутника «Метеор-М» № 2-4

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Госкорпорация «Роскосмос» опубликовала первый снимок со спутника «Метеор-М» № 2-4, запущенного с космодрома Восточный 29 февраля. На фотографии запечатлена река Обь.

«Сегодня на орбите проведена первая съемка с использованием многозонального сканирующего устройства малого разрешения МСУ-МР», — говорится в комментарии к изображению, опубликованному в Telegram-канале госкорпорации.

Спутник «Метеор-М» оснащен бортовым радиолокационным комплексом на базе активной фазированной антенной решетки и гелиогеофизической аппаратурой, а также аппаратурой системы поиска и спасания КОСПАС-САРСАТ. Он предназначен для изучения природных ресурсов Земли, контроля гелиогеофизической обстановки в околоземном космическом пространстве, а также для получения информации с автоматических измерительных платформ сбора данных.

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