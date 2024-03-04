БМП-3 Ростеха способна безопасно преодолевать минные заграждения

Боевые машины пехоты БМП-3 производит Курганмашзавод, входящий в дочерний холдинг Ростеха «Высокоточные комплексы». Благодаря своей легкости и низкому давлению на грунт, эта техника способна проезжать по танковым минам, не получая никакого урона.

Об этой важной особенности машины рассказали в официальном телеграм-канале Ростеха @rostecru .

Напомним, на днях завод передал армии уже вторую в этом году партию БМП-3. Каждая машина оснащена комплектом допзащиты — броневыми экранами и противокумулятивными решетками. В ближайшее время на бронемашинах появятся системы РЭБ и противодроновый козырек.

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