Новочеркасский электровозостроительный завод передал РЖД 600-й грузовой электровоз 2ЭС5К «Ермак»

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Грузовой электровоз переменного тока 2ЭС5К «Ермак» с юбилейным № 600 Новочеркасский электровозостроительный завод (НЭВЗ, входит в состав АО «Трансмашхолдинг») отправил в адрес заказчика — ОАО «РЖД». Место приписки нового локомотива — депо Карасук Западно-Сибирской железной дороги.

На сегодняшний день «Ермаки» разной составности — самая массовая выпускаемая серия отечественных грузовых электровозов. Они играют решающую роль в тяжеловесных грузовых перевозках на востоке России, внося весомый вклад в подъем экономики территорий опережающего развития.

Первый 2ЭС5К «Ермак» был изготовлен 20 лет назад — в 2004 году. Его контрольно-заводские испытания успешно завершились в апреле 2005 года, а уже в августе этого же года на выставке в подмосковной Щербинке новый электровоз получил высокую оценку Президента России Владимира Путина. Глава государства лично вёл «Ермак» почти шесть километров.

Технические решения, реализованные при создании этого электровоза, позволили значительно улучшить, по сравнению с заменяемым локомотивом ВЛ80, технико-экономические показатели и потребительские свойства машины. Конструкторам удалось заметно повысить безопасность движения и облегчить условия труда локомотивных бригад, снизить удельные энергозатраты на перевозки, улучшить использование сцепного веса. В последние годы «Ермаки» выпускаются с поосным регулированием силы тяги.

За время, прошедшее с момента выпуска первого электровоза 2ЭС5К, НЭВЗ значительно расширил модельный ряд локомотивов семейства «Ермак». Это грузовой трехсекционный 3ЭС5К, в конструкции которого впервые в отечественном электровозостроении была применена бустерная секция, односекционный Э5К и гордость НЭВЗа — один из самых мощных в мире четырехсекционный локомотив 4ЭС5К.

К настоящему моменту в эксплуатации находится свыше 2240 электровозов семейства «Ермак» (более 6120 секций). Эти локомотивы трудятся на Забайкальской, Красноярской, Восточно-Сибирской, Октябрьской, Дальневосточной, Южно-Уральской, Горьковской железных дорогах и составляют основу приписного парка 12 локомотивных депо. Помимо России, электровозы этой серии работают также на Украине и в Узбекистане. Суммарный пробег локомотивов семейства «Ермак» с начала эксплуатации составляет более 2,85 млрд км. То есть «Ермаки» условно объехали земной шар по экватору свыше 71 тысяч раз, или «совершили» 3900 рейсов по маршруту Земля-Луна-Земля.

Грузовой электровоз переменного тока 2ЭС5К «Ермак» с юбилейным № 600 Новочеркасский электровозостроительный завод (НЭВЗ, входит в состав АО «Трансмашхолдинг») отправил в адрес заказчика — ОАО «РЖД». Место приписки нового локомотива — депо Карасук Западно-Сибирской железной дороги.

На сегодняшний день «Ермаки» разной составности — самая массовая выпускаемая серия отечественных грузовых электровозов. Они играют решающую роль в тяжеловесных грузовых перевозках на востоке России, внося весомый вклад в подъем экономики территорий опережающего развития.

Первый 2ЭС5К «Ермак» был изготовлен 20 лет назад — в 2004 году. Его контрольно-заводские испытания успешно завершились в апреле 2005 года, а уже в августе этого же года на выставке в подмосковной Щербинке новый электровоз получил высокую оценку Президента России Владимира Путина. Глава государства лично вёл «Ермак» почти шесть километров.

Технические решения, реализованные при создании этого электровоза, позволили значительно улучшить, по сравнению с заменяемым локомотивом ВЛ80, технико-экономические показатели и потребительские свойства машины. Конструкторам удалось заметно повысить безопасность движения и облегчить условия труда локомотивных бригад, снизить удельные энергозатраты на перевозки, улучшить использование сцепного веса. В последние годы «Ермаки» выпускаются с поосным регулированием силы тяги.

За время, прошедшее с момента выпуска первого электровоза 2ЭС5К, НЭВЗ значительно расширил модельный ряд локомотивов семейства «Ермак». Это грузовой трехсекционный 3ЭС5К, в конструкции которого впервые в отечественном электровозостроении была применена бустерная секция, односекционный Э5К и гордость НЭВЗа — один из самых мощных в мире четырехсекционный локомотив 4ЭС5К.

К настоящему моменту в эксплуатации находится свыше 2240 электровозов семейства «Ермак» (более 6120 секций). Эти локомотивы трудятся на Забайкальской, Красноярской, Восточно-Сибирской, Октябрьской, Дальневосточной, Южно-Уральской, Горьковской железных дорогах и составляют основу приписного парка 12 локомотивных депо. Помимо России, электровозы этой серии работают также на Украине и в Узбекистане. Суммарный пробег локомотивов семейства «Ермак» с начала эксплуатации составляет более 2,85 млрд км. То есть «Ермаки» условно объехали земной шар по экватору свыше 71 тысяч раз, или «совершили» 3900 рейсов по маршруту Земля-Луна-Земля.

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