В Кургане открылось производство мусоровозов

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4 марта состоялось открытие производства мусоровозов, названных в честь антигероя Venom из американских комиксов Marvel, передает корреспондент URA.RU. Производством новой техники занимается компания «Кургандормаш», которую возглавляет Юрий Авдалов.

«За базу были взяты импортные немецкие образцы. Мы сделали аналог мусоровоза, который качественно отличается от всех имеющихся на рынке аналогов. Эффективность работы данной техники минимум на 30% выше любого российского мусоровоза», — сообщил Авдалов. Он добавил, что его компания начала производить уникальные для России электрические мини-погрузчики, на поставку которых было заключено около 15 контрактов. Дан старт отгрузки первой партии мусоровозов в количестве 60 единиц.

© avatars.mds.yandex.net

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