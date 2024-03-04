Зерновые рекорды регионов в 2023 году

В 2023 г. Россия собрала второй в истории урожай зерна — 145 млн т по уточнённым данным (без учёта новых регионов, давших ещё 4-5 млн т). При этом целый ряд регионов установил новые исторические достижения.

Амурская область собрала 616 тыс. т зерна, что стало максимумом с 1993 г.

Брянская область собрала рекордный урожай зерна — 2,08 млн т, что на 3% больше прежнего пика 2020 г. (2,02 млн т).

Владимирская область собрала 295 тыс. т зерна, что стало максимумом с 1998 г.

Дагестан собрал второй в истории урожай зерна — 486 тыс. т, немного уступив максимуму 1990 г. (492 тыс. т).

Ивановская область собрала 192 тыс. т зерна, что стало максимумом с 1998 г.

Ингушетия собрала рекордный урожай зерна — 176 тыс. т, что на 19% больше прошлогоднего пика (148 тыс. т).

Кабардино-Балкария собрала рекордный урожай зерна — 1,42 млн т, что на 10% больше прежнего пика 2021 г. (1,29 млн т).

Калмыкия собрала четвёртый в истории урожай зерна — 807 тыс. т, что уступает только показателям 1978, 1990 и 1989 гг. (до 900 тыс. т).

Карачаево-Черкесия собрала рекордный урожай зерна — 566 тыс. т, что на 14% больше прежнего пика 2016 г. (495 тыс. т).

Крым собрал 2,04 млн т зерна, что, скорее всего, стало вторым показателем в истории; рекорд 1989 г. — 2,15 млн т.

Мордовия собрала рекордный урожай зерна — 1,96 млн т, что на 19% больше прошлогоднего пика (1,65 млн т).

Московская область собрала 719 тыс. т зерна, что стало максимумом с 1988 г.

Нижегородская область собрала рекордный урожай зерна — 2,13 млн т.

Ростовская область собрала рекордный урожай зерна — 16,2 млн т, что на 6% больше прошлогоднего пика (15,3 млн т). Более того, это абсолютный рекорд для всех российских регионов за всё время, прежний принадлежал Краснодарскому краю (15,5 млн т в 2022 г.).

Смоленская область собрала 379 тыс. т зерна, что стало максимумом с 1998 г.

Тамбовская область собрала рекордный урожай зерна — 5,14 млн т, что на 4% больше прежнего пика 2020 г. (4,92 млн т).

Хакасия собрала 181 тыс. т зерна, что стало максимумом с 1998 г.

Чечня собрала рекордный урожай зерна — 520 тыс. т, что на 1% больше прошлогоднего пика (517 тыс. т).

Подготовлено на основе актуальных данных Росстата и архивной статистики.

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