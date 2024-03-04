«Авиация Колымы» получила два Ми-38-4

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ОГУП «Авиация Колымы» — первая авиакомпания, которая получила и будет эксплуатировать сразу два вертолета этого типа и будет лидерным эксплуатантом вертолетов Ми-38 в модификации 38-4. Никогда раньше они не летали на такую дальность, так далеко от Казанского вертолетного завода и Московского вертолетного завода имени М.Л. Миля.

Стартует четырехдневный перегон в Магадан двух Ми-38. Об этом сообщает авиакомпания «Авиация Колымы». Сам перегон в условиях зимы — своеобразная обкатка авиатехники перед стартом эксплуатации на внутрирегиональных маршрутах Магаданской области.

Полёт по маршруту Казань — Магадан протяженностью 6,5 тысячи километров займет 35 часов летного времени пройдет через 11 городов и займет 4 суток. Свои коррективы в график может внести погода и другие непредвиденные обстоятельства.

Современные вертолеты с 30 посадочными местами планируют использовать на маршруте Ямск-Тахтоямск и выполнять его одним рейсом, сейчас это отдельный полет в каждый населенный пункт. Также рассматривается возможность введения нового маршрута Магадан-Сусуман-Ягодное-Сеймчан-Магадан.

Региональными авиамаршрутами в Магаданской области обеспечивается транспортная доступность в населённые пункты — Сусуман, Сеймчан, Омсукчан, Ягодное, Усть-Омчуг, Синегорье, и труднодоступные не имеющие связи по автомобильным дорогам Ямск, Тахтоямск, Эвенск, Тополовка, Верхний Парень, Гижига.

Многоцелевой вертолет Ми-38 может применяться для перевозки грузов и пассажиров, использоваться в качестве поисково-спасательного вертолета и летающего госпиталя, для полетов над водной поверхностью.

Вертолет Ми-38 зарекомендовал себя как надежная техника для транспортного сообщения на Севере, может эксплуатироваться в широком диапазоне климатических условий.

Благодаря использованным техническим решениям вертолет превосходит другие машины своего класса по грузоподъемности, пассажировместимости и основным летно-техническим характеристикам.

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