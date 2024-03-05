В Свердловской области запустили производство цирков шапито

© mashnews.ru

Цирковые шатры будут востребованы для гастролей в небольших населённых пунктах, рассказал директор компании «КвадроШоу» Андре Мазур.

«В отличие от трудновозводимых каркасных конструкций надувные шатры можно быстро установить и демонтировать. Каркасные цирки экономически целесообразно использовать на территории с населением от 250 тысяч человек и устанавливать на полгода и дольше. Надувной цирк может быть установлен на неделю-две в территории, где живёт меньше людей».

За счет расширения производства компания планирует обрабатывать до 100 тысяч квадратных метров ПВХ-материалов в год.

Кроме того, в конце 2023 года компания открыла в Среднеуральске цех металлообработки, где производят каркасы для надувных и рекламных конструкций, а также декораций для праздников. Таким образом в городе организован замкнутый цикл производства.

Компания «КвадроШоу» уже 25 лет занимается производством надувных и рекламных конструкций и отправляет свою продукцию по всей России и миру. Аэромэны и гигантские фигуры из Среднеуральска уже отправлены в Чили, Новую Зеландию, Америку, Канаду и страны Европы.

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.