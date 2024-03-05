В Ростове-на-Дону открыт тракторный завод

Только что 5 марта 2024 года в Ростове-на-Дону состоялось грандиозное событие: был официально открыт первый в постсоветской России тракторный завод. Его открыла компания Ростсельмаш.

Официальный старт строительства тракторного завода Ростсельмаш был дан в сентябре 2021 года. И вот наконец завод полностью достроен и запущен. Общая территория — 14 га, производственные площади — 62 тыс. кв.м.

Для инвестиций в строительство завода использовались как собственные средства компании Ростсельмаш, так и средства предоставленные на льготных условиях Фондом Развития Промышленности. Общие инвестиции в создание производства превысили 13 млрд рублей. Из них 4 млрд рублей в виде льготного займа предоставил федеральный ФРП на приобретение высокотехнологичного оборудования.

Мощности позволяют выпускать 5000 машин в год. На данной площадке компания намерена производить модельный ряд тракторов от 170 л.с. до 600+ л.с. с шарнирно-сочлененной и классической рамой, на гусеничном ходу. Тут же будет налажен выпуск нового продукта компании — дорожно-строительной техники.

Тракторный завод — это крупнейший проект компании и один из самых амбициозных проектов российского машиностроения за последние десятилетия. За счет высокой степени автоматизации и экологичности производства он решает задачи программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности». Запуск предприятия позволит удовлетворить возросший спрос аграриев на тракторы Ростсельмаш и увеличить долю отечественных машин в сельском хозяйстве России. Таким образом, это наш вклад в укрепление технологического суверенитета государства. Также запуск данного предприятия позволит нам реализовать планы по выпуску дорожно-строительной техники, — отметил генеральный директор компании Ростсельмаш Валерий Мальцев.

Когда завод выйдет на полную мощность, на нем будут работать до 1850 человек.Проект «Сделано у нас» присутствует на открытии. Подробности, фото, видео с открытия будут позже.

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