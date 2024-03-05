В Брянске состоялось вручение последней партии «Адмиралов»

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В Брянск прибыла последняя партия из 23 троллейбусов «Адмирал». Церемония вручения состоялась на площади Ленина.

Это последняя партия к 77 машинам, которые уже работают на улицах Брянска. Также были вручены ключи от 65 автобусов.

Всего в 2023 и 2024 году в Брянск поступило 100 новых троллейбусов, приобретенных по различным программам.

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