ГК «Эфко» открыла в Белгородской области белковый завод

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Завод по производству функциональных белков и пищевых волокон открыл в городе Алексеевке Белгородской области масложировой холдинг «Эфко». Объем вложений в проект составил 3,5 млрд руб. На предприятии предусмотрено порядка 130 рабочих мест. Об этом сообщили в компании.

«Основной продукцией предприятия будут соевые изоляты и концентраты, а также растительная клетчатка. Они предназначены для использования в мясоперерабатывающей, хлебобулочной и кондитерской промышленности. Также эти ингредиенты являются основой диетического и спортивного питания», — рассказали в «Эфко».

Генеральный директор группы Евгений Ляшенко добавил, что первая очередь завода будет выпускать около 5 тыс. т продукции в год. «Сейчас функциональные белки и пищевые волокна преимущественно завозятся из других стран. В ближайшие годы мы сможем полностью закрыть эту потребность отечественным продуктом, сделанным из российского экологически чистого сырья без ГМО», — добавил господин Ляшенко.

«Эфко» — один из крупнейших производителей продуктов питания в России. ГК выпускает соусы и растительные масла под марками «Слобода», Altero, маргарины «Добавкин», «Добрый пекарь», растительные альтернативы мясных и молочных продуктов Hi! Кроме того, группа производит мыло под марками Fresh, «Малио», «Магия цветов». Производственные активы «Эфко», по собственным данным компании, расположены в Белгородской, Воронежской и Свердловской областях, в Краснодарском крае и в Подмосковье, а также в Казахстане. По данным рейтинга Infoline Food & Drink, по итогам 2022 года холдинг впервые стал лидером пищевой отрасли. Выручка компании за год, по данным рейтинга, составила 277 млрд руб. (+26% к прошлому году).

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