В Ростове запустили завод по производству пищевой пластиковой упаковки

© www.yarregion.ru

Предприятие будет выпускать контейнеры под запайку, салатные контейнеры с крышкой, транспортную упаковку, упаковку для готовых блюд.

Инвестиции составили более 450 млн рублей, 250 млн рублей из них компания «ЮМТ Технология» получила в виде беспроцентного займа ВЭБ.РФ, привлеченного при содействии Корпорации развития Ярославской области.

Ближайшая цель группы компаний — запустить предприятие в режиме полного цикла, добиться высоких производственных результатов и продолжать освоение производственной площадки, рассказал учредитель «ЮМТ Индастри» и «ЮМТ Технология» Николай Фирстов. По его словам, для этого в настоящее время проводятся работы по подведению электрической мощности к участкам, граничащим с новым заводом".

На новом предприятии создано 60 рабочих мест, но с выходом на полные проектные мощности их число увеличится до 124.

Площадь производственно-складского комплекса составляет 7,3 тысячи квадратных метров. Объемы производства составят более 5 тысяч тонн в год. Продукция будет реализовываться в России, включая Ярославскую область, и странах СНГ.

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.