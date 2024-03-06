Крупнейший в ЛНР производитель мороженого запустил новую линию

© tass.ru

ООО «Луганский Хладокомбинат» запустил новую линию мороженого, которая позволит предприятию в 1,5 раза, или на 2-3 тыс. тонн, увеличить объем производства и выйти на рынки соседних регионов России.

Как сообщил директор предприятия Дмитрий Кленов, в этом году предприятие планирует произвести до 7 тыс. тонн мороженного, в том числе за счет введения новой линии, которая позволяет производить 2-3 тыс. тонн десерта в год. «Эта линия гораздо более производительная, чем те, которые были у нас установлены до этого времени, мы можем на ней производить тот продукт, который отсутствует на рынке в России: в стаканчике с высокой „шапочкой“, я такого мороженого на рынках Ростовской области, Краснодарского края не видел», — сказал он.

Директор хладокомбината уточнил, что на следующей неделе предприятие начнет поставлять свое мороженое в Москву, Санкт-Петербург, Воронежскую и Ростовскую области и Краснодарский край. В планах — охватить поставками всю Россию.

Луганский хладокомбинат начал работу в 90-х годах прошлого века и сейчас является крупнейшим в ЛНР производителем мороженого: в ассортименте предприятия более 100 различных марок десерта. На предприятии работают порядка 180 человек.

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.