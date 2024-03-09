Инвестиции в новые проекты обрабатывающей промышленности

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В 2023 году по общему объёму инвестиций в России лидировала химическая отрасль, где действующие предприятия расширяли существующие мощности и готовят новые проекты, нацеленные на производство того, что раньше в России не выпускалось.

— в химпроме инвестиции оценивались в 3,1 трлн рублей на 26 проектов,

— в возведение индустриальных парков вложено 1,3 трлн рублей,

— в машиностроении инвестиции оцениваются почти в 300 млрд рублей на 40 проектов.

Машиностроение стало наиболее активным и развивающимся сегментом как по общему количеству новых крупных проектов, так и по скорости их запуска в реализацию. 24 из 40 новых крупных инвестпроектов с объёмом «вливаний» более 1 млрд рублей планомерно прошли этап проектирования и перешли к строительству.

Правда, средний объём инвестиций в проект в машиностроении существенно ниже прочих обрабатывающих производств.

В горнодобыче и металлургии в 2023 году были заявлено много новых перспективных проектов, но до строительства пока дело не дошло. Сейчас реализуют то, что было задумано раньше, возводятся новые очереди существующих мощностей, проводится экологическая модернизация.

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