Петрозаводск получил первые из 27 новых троллейбусов

© rk.karelia.ru

В Петрозаводск привезли два новых низкопольных троллейбуса марки «Авангард» производства АО «Транс-Альфа». До середины марта в «Городской транспорт» прибудет ещё пять машин, а всего по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в ближайшие месяцы город получит 27 троллейбусов.

Как сообщил директор ПМУП «Городской транспорт» Виктор Клещев, производители в новой партии учли пожелания жителей города: в новых машинах значительно снижен шум от пневматики, улучшен обогрев, есть зарядные устройства для телефонов, расширено пространство между сиденьями, удобнее расположены поручни. Кроме того, значительно комфортнее стало водительское место. Все закупаемые троллейбусы полностью адаптированы для перевозки маломобильных групп населения. В ближайшее время машины будут подготовлены к работе со специалистами завода, затем пройдут техосмотр и после оформления документов выйдут на линии.

Заявка республики на участие в нацпроекте была направлена в Минтранс России в 2022 году. 2 февраля 2024 года ПМУП «Городской транспорт» заключил контракт с АО «Государственная лизинговая компания» на поставку троллейбусов на условиях льготного лизинга. В соответствии с условиями контракта, поставщик в лице ГТЛК с марта по август 2024 года поставит в регион 27 низкопольных троллейбусов марки «Авангард»: в период с марта по июль — по 5 троллейбусов ежемесячно, в августе — два троллейбуса.

© rk.karelia.ru

© rk.karelia.ru

© rk.karelia.ru

© rk.karelia.ru

© rk.karelia.ru

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