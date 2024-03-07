Томская область получила 30 новых пассажирских автобусов

© news.vtomske.ru

В среду, 6 марта, томским перевозчикам передали ключи от нового транспорта. По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» Томская область приобрела 30 новых пассажирских автобусов: 24 автобуса большого класса марки «НефАЗ» и 6 автобусов марки «ПАЗ». Три ПАЗа направлены в Каргасокский район, а 27 автобусов переданы Томской областной пассажирской компании. Они будут использоваться на пригородных межмуниципальных маршрутах и ездить из Томска в Северск, микрорайоны Южные Ворота, Северный Парк, поселок Самусь, села Дзержинское, Моряковский Затон, Итатка, Александровское.

Автобусы большого класса вмещают до 92 пассажиров, работают на природном газе и отвечают современным экологическим стандартам. Кроме того, НефАЗы низкопольные и подходят для маломобильных граждан. Для удобства пассажиров автобусы оснащены навигаторами, зарядными устройствами, а также решениями для слабовидящих и слабослышащих. Все системы, необходимые водителю, выведены на один экран, а информация о техническом состоянии автобуса и водителя поступает в режиме онлайн в единый центр.

Большие автобусы собраны в Нефтекамске, электронную начинку для них создавала томская компания Infomatix, которая является резидентом «Сколково». Гендиректор компании Вадим Мохов рассказал, что в транспорте установлена цифровая платформа, на которую можно устанавливать разные программы, как на смартфоне. «Это информирование пассажиров с помощью внешнего табло (на автобусе), внутренних экранов, которые будут показывать информацию о маршруте. Впервые в России в этих автобусах мы установили системы для беспроводной зарядки смартфонов. Важный момент — рабочее место водителя. Там есть многофункциональный терминал, с помощью которого водитель может управлять всеми системами», — сказал Мохов.

Новые автобусы выйдут на маршруты в ближайшее время.

© news.vtomske.ru

© news.vtomske.ru

© news.vtomske.ru

© news.vtomske.ru

© news.vtomske.ru

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