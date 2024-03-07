Состоялось торжественное открытие нового здания МГХУ им Л.М.Лаврового

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5 марта состоялась торжественная церемония открытия нового здания Московского государственного хореографического училища имени Л.М.Лавровского.

Московское хореографическое училище имени Л. М. Лавровского переехало в новый корпус. Это одно из ведущих столичных заведений, где готовят актеров театра, гимнастов и артистов классического балета. Теперь в новом корпусе на улице Чаплыгина есть все необходимое для репетиций.

Задание с 85-летней историей прошло полную реставрацию, начиная от фасада и окон и заканчивая внутренним декором. Объект подбирался по заявке и в соответствии с техническими требованиями столичного департамента культуры.

© b1.mskagency.ru

© b1.mskagency.ru

© b1.mskagency.ru

© b1.mskagency.ru

© mghu.ru

© b1.mskagency.ru

© b1.mskagency.ru

© b1.mskagency.ru

https://mghu.ru...-l-m-lavrovogo/

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