Новый узкоколейный трамвай Ростеха готовится к испытаниям в Пятигорске

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Новый узкоколейный трамвай модели 71-411, изготовленный АО «Уралтрансмаш» Госкорпорации Ростех, прибыл в Пятигорск и готовится к первым испытаниям. После прохождения необходимых проверок современный скоростной вагон будет перевозить жителей и гостей города.

Впереди у вагона обкатка и приемо-сдаточные проверки, которые должны подтвердить соответствие всем необходимым ГОСТам: освещение, нагрузка на ось, искривление рамы. Далее пройдут сертификационные испытания.

«Трамвай готовится пройти обкатку на территории депо, затем испытания с номинальной и максимальной нагрузкой в условиях городской сети пассажирских маршрутов. В ближайшее время вагон начнет перевозить пассажиров», — рассказал коммерческий директор АО «Уралтрансмаш» Алексей Серков.

Односекционный частично низкопольный трамвай модели 71-411 оснащен современным оборудованием: навигационной системой ГЛОНАСС, а также системами кондиционирования, вентиляции и освещения салона. Вагон может перевозить до 179 человек. Он разработан специально для эксплуатации в городах, где ширина колеи составляет всего 1000 мм, а объекты городской инфраструктуры расположены очень близко к линии движения.

Трамвай укомплектован современными антивандальными сиденьями. Также он полностью отвечает требованиям программы «Доступная среда». В низкопольной части салона оборудовано специальное место для инвалида-колясочника, оснащенное опорной спинкой, ремнем безопасности, а также звуковой и визуальной информационными системами.

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