ГТЛК передала первые автобусы в Санкт-Петербург по ФНБ-проекту

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Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) передала в Санкт-Петербург первые автобусы в рамках инвестпроекта по масштабному обновлению городского пассажирского транспорта с использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Всего в рамках контракта в Северную столицу будет поставлено 348 автобусов большого класса ЛиАЗ-529265. Первые 30 ед. транспорта уже прибыли в город и проходят процедуру приемки.

Современные российские автобусы полностью соответствуют требованиям пассажиров мегаполисов. Они оборудованы низким полом для удобства высадки-посадки, системой климат-контроля, USB-зарядками для мобильных устройств, а для пассажиров с особыми потребностями предусмотрена система «Говорящий город», которая помогает незрячим и пассажирам с нарушениями слуха, а также опорно-двигательного аппарата выстроить свой оптимальный и главное безопасный маршрут.

Всего в рамках ФНБ-проекта за два года ГТЛК поставит в регионы более 4 тыс. ед. автобусов.

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