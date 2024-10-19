ГТЛК поставила свыше 60 автобусов за неделю по ФНБ-проекту

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На этой неделе ГТЛК передала в лизинг для региональных перевозчиков городской пассажирский транспорт в рамках инвестпроекта с использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

За 5 дней ГТЛК поставила:

✔️50 автобусов ЛиАЗ-529265 для Тюменской области;

✔️8 автобусов ПАЗ 320436-04 для Республики Коми;

✔️3 автобуса KAMAZ 4280-F5 для Липецкой области.

✔️1 автобус ЛиАЗ-529265 для Калужской области

Поставки на условиях льготного лизинга осуществляются благодаря мерам поддержки Минтранса России по федпроекту «Развитие общественного транспорта» нацпроекта БКД. Обновление подвижного состава — один из ключевых показателей инициативы социально-экономического развития «Мобильный город».

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