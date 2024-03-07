В 2023 году выпуск электрооборудования в Москве увеличился более чем в два раза

В Москве расположено свыше 130 предприятий по разработке и производству электроооборудования. За 2023 год они увеличили объем производства на 106,8% в сравнении с аналогичным периодом 2022-го. Кроме того, предприятия этой сферы поставили заказчикам на 146,8% больше товаров, чем за 2022 год.

Столичные фабрики и заводы выпускают электродвигатели, трансформаторы, аккумуляторные батареи, кабели и многое другое. В частности, в городе произвели свыше 100 тысяч светящихся указателей и световых табло — это на 15,5% больше показателей 2022-го, а также около 800 тысяч люстр и осветительных подвесных устройств, что на 26% превышает показатели позапрошлого года.

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