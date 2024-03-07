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Своими глазами

Первый после СССР: Побывал на открытии нового завода тракторов Ростсельмаш

Друзья, вы уже знаете, что я побывал на открытии нового тракторного завода компании Ростсельмаш. Конечно, тут же появилось куча вопросов, и, конечно, самый главный из них вопрос-утверждение: «Ну и что тут отечественного, к китайским тракторам прикручивают шильдик?»

Я час ходил по сборочному цеху, и залез буквально внутрь тракторов, посмотрел что там внутри, и много ли там китайского. И сделал для вас видео, где вы сами сможете увидеть, насколько тракторы Ростсельмаш отечественные. Ну и другая интересная информация там есть, например, новая дорожно-строительная техника, которую разработал Ростсельмаш. Да, да, теперь Ростсельмаш это не только сельхозмашиностроение!

И да, не забывайте ставить лайки видео на Ютубе, и комментировать, это дает знак алгоритму продвигать это видео на большую аудиторию. Мой ролик из Мариуполя, благодаря вам, набрал пол миллиона просмотров! Давайте и про трактора расскажем всем!

Приятного просмотра

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  • rvk
  • 9
рсм, ростсельмаш
  • Сергей Котенко Сергей Котенко
    07.03.2423:25:53

    Про шильдики на Ростсельмаше могут спрашивать две категории граждан:

    — провокаторы,

    — невежи.

    Остальные более-менее в теме    

    #1279000
    • rvk rvk
      07.03.2423:30:56

      Наш сайт для тех кто не в теме))

      #1279001
    • Badassgoliath Badassgoliath
      08.03.2409:39:06

      невежи

      Невежа — это человек, незнакомый с вежеством, то есть с вежливостью. Помните советский фильм про Д’Артаньяна, в котором Атос обронил кому-то:"Сударь, Вы невежа".

      А если надо указать, что человек чего-то не знает, то его называют «невежда». В заблуждение может ввести слово «невежественный», употребляемое в значении «необразованный».

      Отредактировано: Badassgoliath~09:45 08.03.24
      #1279030
  • Аlex М Аlex М
    07.03.2423:51:36

    новая дорожно-строительная техника, которую разработал Ростсельмаш
    Интересно, не знал, почитаю про нее

    #1279002
  • Жан Ковальчук Жан Ковальчук
    08.03.2400:36:10

    Снег сошёл. Посевная кампания началась. Сердце волнуется…

    Отредактировано: Жан Ковальчук~00:46 08.03.24
    #1279003
  • Badassgoliath Badassgoliath
    08.03.2409:52:12

    В стране, стремясь окучить благодатную тему импортозамещения и получить выгоду, в последнее время появилось немало «прикручивателей колёс» и «прикреплятелей шильдиков». Даже и на СуН периодически мелькают под видом производства, с чем нужно вести непримиримую борьбу.

    Но Ростсельмаш — не из их числа. Это действительно производство.

    Отредактировано: Badassgoliath~09:52 08.03.24
    #1279031
    • Сергей Котенко Сергей Котенко
      08.03.2410:32:59

      в последнее время появилось немало «прикручивателей колёс» и «прикреплятелей шильдиков».

      Если бы в последнее время. Давно уже. В основном это конечно определяется экономическими причинами, так выгодней.

      Сейчас как раз поутихли. По крайней мере в станкостроении. А в других подотраслях да, хватает.

      #1279034
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