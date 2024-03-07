Первый после СССР: Побывал на открытии нового завода тракторов Ростсельмаш

Друзья, вы уже знаете, что я побывал на открытии нового тракторного завода компании Ростсельмаш. Конечно, тут же появилось куча вопросов, и, конечно, самый главный из них вопрос-утверждение: «Ну и что тут отечественного, к китайским тракторам прикручивают шильдик?»

Я час ходил по сборочному цеху, и залез буквально внутрь тракторов, посмотрел что там внутри, и много ли там китайского. И сделал для вас видео, где вы сами сможете увидеть, насколько тракторы Ростсельмаш отечественные. Ну и другая интересная информация там есть, например, новая дорожно-строительная техника, которую разработал Ростсельмаш. Да, да, теперь Ростсельмаш это не только сельхозмашиностроение!

И да, не забывайте ставить лайки видео на Ютубе, и комментировать, это дает знак алгоритму продвигать это видео на большую аудиторию. Мой ролик из Мариуполя, благодаря вам, набрал пол миллиона просмотров! Давайте и про трактора расскажем всем!

Приятного просмотра

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