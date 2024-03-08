Получены первые глобальные снимки Земли со спутника «Метеор-М» № 2-4

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Напомним: этот новый спутник был выведен на орбиту ракетой-носителем «Союз 2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» с космодрома Восточный 29 февраля. Космические аппараты серии «Метеор-М» осуществляют круглосуточный и всепогодный мониторинг атмосферы и поверхности Земли по 40 спектральным каналам в диапазоне от 6 до 190 ГГц.

Один из основных видов целевой аппаратуры — микроволновый сканер/зондировщик МТВЗА-ГЯ.

Как рассказали в «Роскосмосе», информация со сканера предназначена для решения широкого круга задач в интересах оперативной метеорологии, океанографии и численного прогноза погоды. По получаемым данным определяются паросодержание атмосферы, водозапас облаков, скорость приводного ветра, вертикальные профили температуры и влажности атмосферы и другие.

А вот многозональное сканирующее устройство малого разрешения (МСУ-МР) обеспечивает формирование мультиспектрального изображения в 6 каналах — от видимого до длинноволнового инфракрасного излучения всей поверхности Земли каждые 24 часа (12 часов в ИК-диапазоне).

Съемка ведется с пространственным разрешением 1000 м и полосой захвата до 2900 км. Данные используются при формировании глобальных статических карт облачности, детектировании пожаров, определении температуры суши, воды и льда.

Прием и обработку спутниковой информации обеспечивают Научный центр оперативного мониторинга Земли АО «Российские космические системы» и Научно-исследовательский центр космической гидрометеорологии «Планета».

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