ОАК показала кадры с Ту-22М3 из цеха Казанского авиазавода

ОАК напоминает, что Казанская площадка АО «Туполев» — это не только «белые лебеди» Ту-160, но и дальники Ту-22М3. Эти грозные машины часто остаются в тени своих более крупных и известных собратьев, но для врага они не менее смертоносны.

Самолёт Ту-22М — один из самых засекреченных авиационных проектов, благодаря чему даже сейчас значительное количество доступной информации по этому самолёту не соответствует действительности.

Ту-22М — российский дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности. Может нести ядерное оружие.

Версия Ту-22М3 — производилась с 1978 по 1993 год, и эксплуатируется по настоящее время. Машины планомерно проходят модернизацию на КАЗ в новейшую модификацию Ту-22М3М.

Известно, что на заводе остались, как минимум 4 задела, и есть информация, что принято решение о их достройке. Возможно именно эти машины изображены на фото, впрочем это могут быть (скорее всего) и самолеты, проходящие модернизацию.

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