Лёгкие коммерческие автомобили. Итоги февраля

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По итогам февраля в России было реализовано 8314 новых легких коммерческих автомобилей). Февральский результат этого сегмента авторынка оказался на 47,2% выше январского.

Что касается сравнения с результатом годичной давности, то по отношению к февралю 2023-го рынок лёгких коммерческих автомобилей вырос на 62,8%.

Лидером по объему реализации лёгкой коммерческой техники в России остается отечественный «ГАЗ», которому принадлежит свыше половины (58%) рынка.

Так, в конце зимы было продано 4784 таких автомобилей. Следующие три позиции в рейтинге тоже занимают российские марки — УАЗ (1672 шт.), «Соллерс» (678 шт.) и «ЛАДА» (441 шт.).

Замыкает первую пятёрку китайский Dongfeng (137 шт.).

Продажи новых LCV в нашей стране за два месяца нынешнего года составили 13 964 единицы. Это на 50,5% больше, чем в январе — феврале 2023-го.

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