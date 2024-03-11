Завершена реконструкция двух станций в Забайкальском крае

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На Забайкальской железной дороге после проведенной реконструкции сдали в эксплуатацию станции Могоча и Пеньковая.

В рамках обновления одной из крупнейших станций магистрали — Могочи — было проведено переустройство путевой инфраструктуры, построена новая островная пассажирская платформа длиной 600 метров, оборудованная навесами, возведены два схода с существующего пешеходного моста. Также проведен ремонт действующей береговой пассажирской платформы.

Помимо этого на станции был смонтирован комплекс экипировки пассажирских поездов водой. Сейчас здесь производят заправку поезда № 391/392 сообщением Чита — Благовещенск, а с 31 марта здесь будут заправлять все пассажирские и почтово-багажные поезда.

Всего в ходе реконструкции было уложено 3 км новых путей, 10 стрелочных переводов, установлена 101 опора и смонтировано 3,7 км контактной сети, 32,9 км сетей связи и автоблокировки. Кроме того, проложено 1,6 км сетей водоснабжения, построена насосная станция, два склада хранения угля.

Реконструкция станции Могоча позволила повысить уровень качества обслуживания пассажиров. Также запуск нового пункта экипировки пассажирских поездов даст возможность улучшить график их движения за счет сокращения времени стоянки на станции Амазар, где ранее производились операции по экипировке вагонов. В целом пропускная способность станции Могоча выросла почти на 4%.

Также завершилась реконструкция станции Пеньковая. Здесь были удлинены два действующих пути, построен дополнительный приемо-отправочный путь. Реконструирован пост электрической централизации. Система управления станцией переведена с релейной автоблокировки на микропроцессорную.

Всего во время реконструкции станции было уложено более 3,9 км пути, 17 стрелочных переводов, установлено 136 опор и смонтировано 1,9 км контактной сети, 79,9 км сетей связи и автоблокировки. Также установлено 37 светофоров, реконструировано два искусственных сооружения.

Реконструкция станции Пеньковая позволила увеличить емкость станции, дала возможность принимать длинносоставные грузовые поезда для обгона пассажирскими. Это, в свою очередь, улучшит эксплуатационную работу участка Чернышевск — Могоча Забайкальской железной дороги.

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