Ростех поставил Кубе 15 000 уличных светильников

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Уральское предприятие холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех отправило в Республику Куба 15 000 светодиодных светильников, изготовленных с учетом климатических особенностей тропического острова. Оборудование предназначено для модернизации городского освещения на улицах Гаваны. Проект реализован по поручению правительства РФ.

В рамках проекта специалисты Уральского оптико-механического завода им. Э.С. Яламова (УОМЗ) разработали новую линейку светильников. Изделия устойчивы не только к скачкам напряжения, но и к высокой температуре воздуха, воздействию прямых солнечных лучей и повышенной влажности.

Также для новых светильников сотрудниками УОМЗ была разработана оригинальная вторичная оптика, которая обеспечивает равномерность засветки дорожного полотна в соответствии с требованиями Кубы к освещенности дорог и тротуаров.

«Мы внесли свой вклад в развитие городской инфраструктуры Гаваны, поставив в республику модифицированные светильники. Изделия потребляют на 90% меньше энергии, чем лампы накаливания, вырабатывая при этом такое же количество света. Светильники позволяют заменить устаревшее оборудование и тем самым сделать улицы светлее, комфортнее и безопаснее», — отметил генеральный директор «Швабе», член Бюро Союза машиностроителей России Вадим Калюгин.

При необходимости модернизированные светильники могут быть поставлены в другие страны со схожим климатом.

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