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Авиация

Новый самолет Ил-212: что о нем известно

ил-212ил-212 © podolyaka.ru

В России началась работа по созданию нового военно-транспортного самолета, который пока носит индекс Ил-212. Ожидается, что он будет создан уже в 2026 году и придет на смену устаревшим Ан-26 и Ан-72. NEWS.ru попросил высказать свое мнение об этом самолете и его перспективах эксперта по авиационной отрасли, главного редактора портала Avia.ru Network Романа Гусарова.

Пришел на смену Ил-112

— Недавно был такой проект, как Ил-112. Это был турбовинтовой военно-транспортный самолет с двумя двигателями, который разрабатывался в КБ Ильюшина. Это был небольшой самолет, который был заточен исключительно под перевозку грузов — туда можно было, например, закатывать внедорожники или легкую бронированную технику.

В принципе, Ил-112 был хорошим самолетом с грузоподъемностью 5 тонн.

Но возникло несколько сложностей. Так, 17 августа 2021 года Ил-112 разбился возле подмосковной Кубинки, погибли три члена экипажа. Тогда во время полета загорелся двигатель. После этого испытания самолета были приостановлены.

Второй момент — после начала СВО задачи Министерства обороны подверглись корректировке. Это происходит по многим видам техники. Мы это наблюдаем и по наземной бронированной технике, и по воздушной технике, по ударным системам, в том числе и по военно-транспортным задачам. И стало понятно, что грузоподъемности 5 тонн для Минобороны мало. Нужен самолет с грузоподъемностью примерно 10-12 тонн. Ведь пусть даже у Ил-112 был достаточно большой объем фюзеляжа, но он не мог взять на борт какую-то серьезную технику, например БТР. И тогда Ил-112 решили переработать в проект Ил-212.

Новые двигатели, больше размер

— Я могу предположить, что у Ил-212 диаметр фюзеляжа останется таким же, как у Ил-112. Но самолет будет увеличен в длину, будет другое крыло. И, конечно, там должны стоять уже не турбовинтовые, а турбореактивные двигатели. И Ил-212 будет больше похож на Ан-72. То есть он станет универсальным легким военно-транспортным самолетом.

Никакой «гражданки»

— При этом надо понимать, что такой транспортный самолет сейчас нужен только Министерству обороны. А вот в гражданской авиации его использовать, скорее всего, не будут. Потому что для перевозки пассажиров у нас, например, создается самолет Ил-114-300. Он, кстати, летает на тех же двигателях, что были на Ил-112. И в ближайшие дни может состояться первый полет этого самолета. Так что следите за новостями.

Ил-114-300 будет на ступеньку ниже «Суперджета», он сможет перевозить порядка 70 пассажиров. И он сейчас востребован для региональных перевозок. У него будет два турбовинтовых двигателя, он сможет садиться на аэродромы низкой категории. Кстати, отмечу, что в России сейчас еще работают и над другими региональными самолетами: есть проект «Ладога», есть самолет «Байкал» и ряд других. Так что скоро мы сможем сами закрыть все необходимые ниши.

Фура выгоднее

— Но если вернуться к Ил-212, то он не станет пассажирским. И на роль самолета для перевозки коммерческих грузов он не годится. Ведь, например, из условного Китая грузы везут огромными дальнемагистральными самолетами типа Ил-96-400Т. Здоровенный самолет грузоподъемностью 80 тонн. А возить маленький объем на небольшие расстояния на самолете экономически невыгодно. Дешевле одну фуру набить 20 тоннами груза и отправить, чем два раза гонять самолет. Поэтому такого класса техника нужна исключительно в Министерстве обороны. Здесь гражданского применения как такового просто нет.

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Источник: https://www.aex.ru/fdocs/1/2024/3/10/33563/

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Ил-212, военно-транспортный самолёт
  • Badassgoliath Badassgoliath
    11.03.2414:51:25

    .Дешевле одну фуру набить 20 тоннами груза и отправить, чем два раза гонять самолет. Поэтому такого класса техника нужна исключительно в Министерстве обороны. Здесь гражданского применения как такового просто нет.

    Я бы не был столь категоричен. Фура дешевле, если есть дорога для этой фуры. А если нет, то этот самолёт будет к месту. Скорее всего, как и большие военные транспортники, типа Ил-76, он сможет садиться и на грунтовые полосы. А значит, для снабжения удалённых посёлков хорошо подойдёт, ведь там либо вертолёт, либо самолёт. Известно, что возить самолётом тот же груз дешевле, чем вертолётом.

    Отредактировано: Badassgoliath~14:54 11.03.24
    #1279149
    • Clausson Clausson
      11.03.2419:26:02

      Я бы не был столь категоричен.

      Врт именно, тем более что тот же «Чебурашка» практически незаменим для нашего севера. И отлично показал себя в пустынях Африки.

      #1279169
  • Е.Юрий Е.Юрий
    11.03.2416:26:56

    Там скорее всего и шасси другие будут — увеличен плсадочный вес, крепления крыла тоже наверно пересмотрят — на 112 были рычаги, на 212 уже наверно силовой каркас. Один большой лонжерон могут и оставить, но увиличится доля композитов — это неизбежно. Вообще увеличение взлетной массы влечет много изменений — киль, хвостовое оперение, механизации. Думаю совсем другая машина получится

    #1279152
  • Нет аватара vlTepes
    11.03.2417:12:06

    Нужен самолет с грузоподъемностью примерно 10-12 тонн. Ведь пусть даже у Ил-112 был достаточно большой объем фюзеляжа, но он не мог взять на борт какую-то серьезную технику, например БТР.

    БТР? БТР-82 весит более 15 т

    Если есть необходимость возить БТР, значит нужно делать самолет на 16-18 т

    И я не уверен, что при сохранении габаритов грузовой кабины Ил-112 (кроме увеличения длины) туда влезет БТР

    Отредактировано: vlTepes~17:12 11.03.24
    #1279155
    • rvk rvk
      11.03.2417:42:14

      Я был внутри Ил-112, тоже кажется что БТР туда никак не влезет.

      #1279157
  • Аlex М Аlex М
    11.03.2418:26:27

    Сейчас очень глупый вопрос задам, просто на уровне предположения. Вот есть грузоподъемность 10-12 тонн, скорость 550 кмч и потолок высоты 7.5 км. Возможно ли в теории создать такую конструкцию, когда в полете открывается задний люк как при десантировании, и оттуда на тележке выкатывается ФАБ-9000 с УМПК (такой вариант еще не создан, я это понимаю). То есть крупный ФАБ, который некуда подвесить, просто выпихнуть сзади

    #1279162
    • Нет аватара Unidentified_User
      11.03.2419:06:40

      ну теоретически можно, но вот практически точно возникнут проблемы с центровкой самолета при выбрасывании груза такой массы назад

      да и ФАБ-9000 это не то что требуется сейчас

      вот сделать модуль для транспортного самолета который помещается в грузовую кабину и позволяет высыпать пару десятков ФАБ-500 с УМПК вот это было бы неплохо только надо помимо УМПК еще и твердотопливный бустер приделать к бомбе чтоб летела дальше чтоб самолету к линии фронта не приближаться

      ну и еще есть вариант сделать специальные сбрасываемые паллетные пусковые для крылатых ракет которые сбрасываются из грузовой кабины на парашюте и после перехода в плавное снижение по заранее заданной программе производят пуск КР это позволит превратить транспортник в эрзац дальний бомбер

      Отредактировано: Unidentified_User~19:10 11.03.24
      #1279167
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