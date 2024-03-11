Ростех передал ГТЛК пять вертолетов Ми-8МТВ-1

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Холдинг «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех поставил Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) пять вертолетов Ми-8МТВ-1 производства Казанского вертолетного завода. Торжественная церемония передачи символических ключей авиакомпаниям состоялась на территории предприятия.

Вертолеты Ми-8МТВ-1 получили четыре перевозчика. Две винтокрылые машины пополнили воздушный парк авиакомпании «Комиавиатранс». Они будут обслуживать Территориальный центр медицины катастроф Республики Коми, а также использоваться для транспортного обслуживания отдаленных районов региона.

Новую машину также получила авиакомпания «Лидер», базирующаяся в Московской области. Техника будет применяться для выполнения заказов на авиационные работы, например в нефтегазовом секторе. Еще один вертолет передан авиакомпании «Дальнереченск Авиа», которая специализируется на услугах для добывающих предприятий Дальнего Востока.

Кроме того, «ключи» от новой «восьмерки» производства КВЗ получили представители камчатской авиакомпании «Витязь-аэро». Среди направлений деятельности эксплуатанта — пассажирские и грузовые перевозки, тушение пожаров, работы с внешней подвеской, вертолетные экскурсии и туры в Кроноцкий заповедник, перелеты на территории для охоты, рыбалки и хели-ски.

«Пять новых вертолетов поставлены ГТЛК по одному из действующих контрактов. Все воздушные суда предназначены для разных авиакомпаний и способны выполнять широкий круг задач — прежде всего, это перевозка грузов и пассажиров, в том числе в суровых условиях северных регионов и на Дальнем Востоке. Мы продолжаем модернизировать вертолеты серии Ми-8 в части установки современного бортового радио- и электрооборудования и учитываем пожелания заказчиков и эксплуатантов», — отметил генеральный директор Казанского вертолетного завода Николай Яковлев.

«ГТЛК является крупнейшим в России заказчиком гражданских вертолетов и крупнейшим заказчиком Казанского вертолетного завода. Мы разместили на КВЗ долгосрочный заказ на 80 вертолетов. Из них в 2024 году мы передадим российским авиакомпаниям 40 вертолетов модификаций Ми-8. Способствуем как реализации гражданского госзаказа в авиастроении в соответствии с поручениями президента РФ, так и наращиванию авиаперевозок», — заявил генеральный директор ГТЛК Евгений Дитрих.

На поставленных «восьмерках» обновлено светотехническое оборудование. Новые бортовые аэронавигационные огни на основе светодиодов имеют улучшенную цветопередачу и сниженную потребляемую мощность. Они позволят лучше ориентироваться при взлете и посадке на необорудованные площадки в условиях плохой видимости.

В салонах поставленных воздушных судов размещаются до 23 сидений для пассажиров, подготовлены места под установку медицинских модулей, выполнена доработка для оборудования дополнительными топливными баками. Также на вертолетах подготовлены места для оснащения бортов внешней подвеской, которая позволяет перевозить крупногабаритные грузы массой до 4 тонн.

Многоцелевые вертолеты Ми-8МТВ-1 имеют уникальные летно-технические и эксплуатационные характеристики. Они могут использоваться практически в любых климатических условиях, в широком диапазоне температур (от -50 до +50 градусов по Цельсию). Конструкция и оборудование машин позволяют выполнять полеты при автономном базировании на необорудованных площадках. При этом ведется постоянная работа по улучшению этих вертолетов.

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