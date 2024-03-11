Открыто движение по вторым путям на перегонах БАМа

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В Амурской области на перегоне БАМа Разъезд 1945 км — Имангракан открылось двухпутное движение поездов. Модернизацию участка выполнили специалисты «Бамстроймеханизации» (ГК 1520, входит в Нацпроектстрой), для чего проложили здесь 7,7 км вторых путей.

Под вторые пути на участке переработали 200 тысяч кубометров грунта, возвели 7 мостов и реконструировали 3 водопропускные трубы. Для сохранения вечной мерзлоты в основании дороги строители покрыли откосы насыпи охлаждающей наброской.

Также на перегоне модернизировали устройства СЦБ, связи, энергоснабжения, смонтировали 86 опор высоковольтных линий и проложили более 100 км кабеля. Под новое оборудование и пункты обогрева железнодорожников возвели 8 модульных постов.

Перегон Разъезд 1945 км — Имангракан — один из 21 объектов линии Хани — Тында, где компании «Нацпроектстроя» строят в совокупности более 216 км вторых путей. В результате пропускная способность линии вырастет с 30 до 44 пар поездов в сутки. Работы — часть второго этапа программы модернизации Восточного полигона железных дорог.

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Сегодня также открыли движение по второму пути ещё на одном перегоне БАМа Иса — Гвоздевский.

Новую инфраструктуру создали на сложном участке линии Февральск — Новый Ургал. Здесь и грунт, скованный вечной мерзлотой, и рельеф непростой. Чтобы его выровнять, железнодорожники возвели насыпь высотой до 20 м. Всего для строительства двухпутной вставки уложили 6,5 км пути, отсыпали более 650 тыс. м³ земполотна. Возвели 11 искусственных сооружений, 8 из которых — мосты.

Для эффективного управления движением поездов установили цифровую автоматику, протянули 156 км линий автоблокировки и связи.

Чтобы увеличить провозную способность дороги от Февральска до Нового Ургала с 24 до 52 млн тонн, до конца года построим вторые пути ещё на 11 перегонах.

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