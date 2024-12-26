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sergey k 26 декабря 2024, 08:55 Дорожное строительство

Открыли движение по второму пути на перегоне БАМа Вельбеткан — Олёкма в Амурской области

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 © t.me

Чтобы поезда поехали по этому участку, железнодорожники уложили 8,6 км пути и 9 стрелочных переводов, возвели 4 моста.

В некоторых местах земляное полотно отсыпали на высоту до 6 м и укрыли его скальной наброской. Такие технические решения помогут защитить инфраструктуру от подтоплений и таяния. Завершение модернизации линии Хани — Тында, на которой находится обновлённый перегон, повысит её провозную способность к концу 2024 года до 54,6 млн тонн.

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Источник: https://t.me/telerzd/5911

БАМ , Амурская область, инфраструктура
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