sergey k 26 декабря 2024, 08:55 Дорожное строительство
Открыли движение по второму пути на перегоне БАМа Вельбеткан — Олёкма в Амурской областиСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Чтобы поезда поехали по этому участку, железнодорожники уложили 8,6 км пути и 9 стрелочных переводов, возвели 4 моста.
В некоторых местах земляное полотно отсыпали на высоту до 6 м и укрыли его скальной наброской. Такие технические решения помогут защитить инфраструктуру от подтоплений и таяния. Завершение модернизации линии Хани — Тында, на которой находится обновлённый перегон, повысит её провозную способность к концу 2024 года до 54,6 млн тонн.
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Источник: https://t.me/telerzd/5911