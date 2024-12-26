© t.me

Чтобы поезда поехали по этому участку, железнодорожники уложили 8,6 км пути и 9 стрелочных переводов, возвели 4 моста.

В некоторых местах земляное полотно отсыпали на высоту до 6 м и укрыли его скальной наброской. Такие технические решения помогут защитить инфраструктуру от подтоплений и таяния. Завершение модернизации линии Хани — Тында, на которой находится обновлённый перегон, повысит её провозную способность к концу 2024 года до 54,6 млн тонн.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈