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Новую инфраструктуру проложили вдоль русла реки Нюкжа между отрогами горных хребтов — Яблоновым и Становым.

Для защиты от обвалов на склонах уложили защитное сетчатое покрытие площадью более 13 тыс. м². А в тех местах, где возможно подтопление, обустроили бермы и водоотводы.

Всего в ходе работ уложили 6,2 км пути и 4 стрелочных перевода, построили 3 моста. Использовали 24 тыс. м³ охлаждающей скальной наброски, чтобы защитить земляное полотно от таяния вечной мерзлоты в жаркое время года.

Завершение модернизации линии Хани — Тында, на которой находится перегон Чильчи — Студенческий, повысит её провозную способность к концу 2024 года до 55 млн тонн.

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