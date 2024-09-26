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Он позволит разводить встречные и попутные поезда. Так мы сможем уже сегодня увеличить провозные возможности магистрали.

Всего во время строительства разъезда уложили 2,8 км пути и 5 стрелочных переводов. Построили два моста и переработали 45,6 тыс. м³ грунта. Вечную мерзлоту в основании пути укрыли охлаждающей скальной наброской, чтобы даже летом земля оставалась холодной. Следить за температурным режимом грунтов будем с помощью термометрических скважин.

Новая инфраструктура расположена на линии Нерюнгри — Тында, по ней везём сырьё из Якутии в направлении дальневосточных портов. Современные технологии и материалы, которые применяем в строительстве, позволят увеличить вес пропускаемых поездов с 5600 до 7100 тонн.

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