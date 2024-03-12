РусГидро завершило комплексную модернизацию Майнской ГЭС

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Компания полностью заменила все основное оборудование станции: генераторы, гидротурбины, трансформаторы, распределительное устройство. Работы выполнены в рамках Программы комплексной модернизации гидроэлектростанций РусГидро (ПКМ). Команду на набор обновленной Майнской ГЭС проектной мощности в 321 МВт дал заместитель Генерального директора — главный инженер РусГидро.

На ГЭС установлено оборудование ведущих российских производителей, среди которых «Силовые машины», «ЭЛСИБ», «Воронежский трансформатор». Обновленная система автоматического управления гидроагрегатами, а также АСУТП верхнего уровня созданы на базе контроллеров отечественного производства «Прософт-Системы». Монтаж гидроагрегатов произвело входящее в Группу РусГидро АО «Гидроремонт-ВКК».

Майнская ГЭС расположена на реке Енисей в Хакасии, ниже крупнейшей электростанции России — Саяно-Шушенской ГЭС — и выполняет функции ее контррегулятора. Водохранилище Майнской ГЭС регулирует колебания уровня воды, которые возникают при смене режимов Саяно-Шушенской ГЭС. Таким образом, самая мощная ГЭС России может без последствий для водопользователей ниже по течению изменять свою мощность в соответствии с потребностями энергосистемы. Установленная мощность Майнской ГЭС — 321 МВт. Всего с момента ввода в эксплуатацию Майнская ГЭС выработала более 50 млрд кВт·ч возобновляемой электроэнергии.

За 12 лет действия Программы комплексной модернизации прирост установленной мощности гидроэлектростанций РусГидро составил 613 МВт, что можно сравнить с появлением в составе энергохолдинга еще одной большой ГЭС. За это время были заменены или модернизированы 135 гидротурбин, 123 генератора, 95 силовых трансформаторов, а также более 10 тысяч единиц вспомогательного оборудования.

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