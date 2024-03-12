Завод по производству кормов для домашних животных открылся в Липецкой области

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11 марта компания «Петэксперт» на елецком участке особой экономической зоны «Липецк» официально открыла завод по производству кормов для домашних животных.

Общая площадь завода составляет 18 тыс. кв. м., где 16 тыс. кв. м. занимает производственный цех.

Производственная мощность первой очереди завода — 20 тыс. тонн сухих кормов премиум и супер-премиум классов в год. На данный момент объём производства составляет 10 тыс. тонн с выходом на полную мощность первой очереди до конца 2024 года.

Совокупный объём инвестиций в производство составил более 3 млрд рублей с созданием 150 рабочих мест.

Компания выпускает высококачественные корма из натурального сырья и ингредиентов, в том числе — с высоким содержанием свежего мяса. Большую часть сырья для кормов «Петэксперт» закупает у местных производителей.

Генеральный директор предприятия Дмитрий Цыпин сообщил, что готовую продукцию можно будет увидеть на предприятии «буквально на этой неделе»: «В сети она начнет поступать приблизительно через два-три месяца».

Новая же линия должна появиться в 2025 году (в нее может быть инвестирован еще 1 млрд руб. в дополнение к уже вложенным 3 млрд руб.), а до 2029 года на участке могут появиться еще два-три производственных корпуса для производства сухих кормов (80 тыс. тонн) и влажных кормов (40 тыс. тонн в год).

«Петэксперт» планирует сотрудничать не только с поставщиками сырья и ингредиентов из Липецкой области, но и системно заниматься подготовкой кадров для предприятия вместе с ссузами и вузами Липецкой области. Уже анонсирован запуск корпоративной стипендиальной программы, благодаря которой ежемесячно 10 лучших студентов будут получать дополнительную выплату в размере 10 тыс. рублей.

© mcx.gov.ru

© mcx.gov.ru

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Фото — https://sezlipe...rml719825834310

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