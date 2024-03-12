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Энергетика и ТЭК

Ростех провел первые испытания оборудования на заводе энергоутилизации отходов в Подмосковье

 © t.me

Входящий в Ростех «РТ-Инвест» провел первый запуск котельной установки на заводе по энергетической утилизации отходов вблизи деревни Свистягино в Московской области. Это одно из четырех предприятий, которые строит компания в Подмосковье и первое, вышедшее на финальную стадию готовности. В рамках запуска была проведена проверка режимов работы котлов и подготовка к выходу на проектную мощность. Испытания прошли успешно. После полноценного старта завод сможет превращать в энергию порядка 700 тысяч тонн отходов в год.

Ввод в эксплуатацию всех предприятий сократит захоронение отходов на 2,8 млн тонн в год. Благодаря энергоутилизации в Московском регионе будут сохранены более 6000 гектаров плодородных сельскохозяйственных земель.

 © t.me

 © t.me

 © t.me

 © t.me

 © t.me

 © t.me

Кстати, по проекту уровень локализации производства должен был составлять не менее 55%. За счет объединения усилий крупнейших российских производителей его удалось повысить до 70%.

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Источник: https://t.me/rostecru/7222

  • rvk
  • 4
ростех, экология, РТ-Инвест
  • Сергей Котенко Сергей Котенко
    12.03.2416:41:09

    Важное событие. Решение проблемы утилизации отходов Московского региона входит в финальную стадию.

    #1279245
  • Аlex М Аlex М
    12.03.2416:53:04

    Во-первых, это всяко лучше чем на свалку! Диоксины давно умеют дожигать хорошо. А так, стекло и металл, электронные полупроводниковые платы и устройства, наконец пластиковые бутылки и тару если убрать — остальное можно бы и сжечь

    #1279248
    • Сергей Котенко Сергей Котенко
      12.03.2416:58:56

      Так и будет.

      Этап 1. В Подмосковье была создана система региональных операторов по вывозу отходов куда положено. Все остальные «вне закона», если не сотрудничают с региональным оператором

      Этап 2. В Подмосковье закрыты все свалки и открыты мощные комплексы переработки отходов (стекло, металл, пластик, бумага, цветные металлы, брикетирование пищевых отходов).

      Этап 3. Заводы по сжиганию.

      Отредактировано: Сергей Котенко~16:59 12.03.24
      #1279249
  • Нет аватара termometrix
    12.03.2418:20:48

    Хорошее решение для всех регионов!

    #1279260
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