Ростех провел первые испытания оборудования на заводе энергоутилизации отходов в Подмосковье

© t.me

Входящий в Ростех «РТ-Инвест» провел первый запуск котельной установки на заводе по энергетической утилизации отходов вблизи деревни Свистягино в Московской области. Это одно из четырех предприятий, которые строит компания в Подмосковье и первое, вышедшее на финальную стадию готовности. В рамках запуска была проведена проверка режимов работы котлов и подготовка к выходу на проектную мощность. Испытания прошли успешно. После полноценного старта завод сможет превращать в энергию порядка 700 тысяч тонн отходов в год.

Ввод в эксплуатацию всех предприятий сократит захоронение отходов на 2,8 млн тонн в год. Благодаря энергоутилизации в Московском регионе будут сохранены более 6000 гектаров плодородных сельскохозяйственных земель.

© t.me

© t.me

© t.me

© t.me

© t.me

© t.me

Кстати, по проекту уровень локализации производства должен был составлять не менее 55%. За счет объединения усилий крупнейших российских производителей его удалось повысить до 70%.

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