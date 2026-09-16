Ростех подключил дроны к борьбе с мусорными нарушителями

В Нижегородской области к рейдам против несанкционированных свалок подключились квадрокоптеры «Сибирячок-5» — их выпускает Госкорпорация Ростех.

Машины замечают мусоровозы с дистанции в один километр, не боятся непогоды и сами находят дорогу назад.Это уже пятая генерация отечественных дронов такого класса.

Внутри — только российские детали: камеры, платы, контроллеры и моторы. Импорт не используется вовсе.Аппарат взлетает и садится без участия оператора, держится в воздухе до полутора часов. Связь с ним сохраняется на расстоянии до 28 километров от пункта управления. На борт он берёт до 4 килограммов полезной нагрузки, а среди его оснащения — тепловизор и зум х160.В Ростехе пояснили , что стихийные свалки наносят серьёзный вред водоохранным зонам Волги и Оки, а нарушители действуют через лесные дороги, которые тянутся на тысячи километров.

Именно поэтому региональные власти сделали ставку на воздушный контроль и тестируют «Сибирячков» для борьбы с нелегальным выбросом отходов. За первые недели работы удалось задержать десять нарушителей. Дроны снимают происходящее на видео и мгновенно отправляют точные координаты в региональное Минэкологии, а тепловизор позволяет ловить нарушителей и в тёмное время суток. Сейчас рассматривается вариант, при котором эти беспилотники будут следить за лесами и водоохранными зонами на постоянной основе.

Погода «Сибирячку-5» не помеха: он сохраняет полную работоспособность под сильным дождём, в снегопад и при морозе до −30 градусов. От помех аппарат тоже защищён неплохо — если сигнал пропадает совсем, он возвращается к точке старта, опираясь на показания бортовой камеры и одометрию.