В марийском Тушнуре построен новый животноводческий комплекс

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В Новоторъяльском районе Республики колхоз «Первое Мая» реализовал инвестиционный проект по производству молока.

Предприятием построен животноводческий комплекс на 504 головы коров беспривязного содержания со встроенным доильно-молочным блоком. Строительство проводилось с 2022 года.

Объем инвестиций по проекту составил 291 млн рублей. Капиталовложения в проект позволили создать 26 новых рабочих мест.

Производство молока при выходе на проектную мощность в 2024 году составит 22,6 тыс. тонн.

В рамках индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Марий Эл в 2023 году предприятием в целях реализации данного инвестиционного проекта получена государственная поддержка в сумме 13,2 млн рублей на возмещение части затрат на приобретение техники и оборудования.

Колхоз «Первое Мая» является одним из крупных сельскохозяйственных предприятий в республике и включено в Перечень системообразующих организаций региона. Предприятие занимает 2 место в республике по производству молока. В 2023 году компанией приобретено 82 единицы сельскохозяйственной техники и оборудования на общую сумму 154 млн рублей. Объем оказанной государственной поддержки сельскохозяйственного производства за 2023 год составил 63 млн рублей.

В 2020-2021 году предприятием был реализован аналогичный инвестиционный проект по строительству животноводческого комплекса для содержания крупного рогатого скота на 504 головы коров беспривязного содержания со встроенным доильно-молочным блоком в д. Чуксола.

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