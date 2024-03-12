ГК «Агро-Белогорье» запустила производство мясных консервов

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На мясоперерабатывающем заводе «Агро-Белогорье» открыт новый цех — по производству консервированной свинины высшего сорта. Проектная мощность — более 4 млн банок в год. Первые партии продукции скоро появятся в фирменных магазинах холдинга и региональных торговых сетях на территории Белгородской области, в дальнейшем — в федеральных сетях по России. Инвестиционная стоимость запуска линии составила порядка 78 млн рублей.

Производство свинины тушёной — это новое для «Агро-Белогорья» направление. Основной ингредиент консервов — свинина собственного производства. В составе рецептуры используются только натуральные компоненты — сушёный репчатый лук, соль поваренная пищевая, сухой лавровый лист, чёрный молотый перец. Не применяются консерванты. Продукт производится в соответствии с требованиями ГОСТ 32125-2013, отнесён к высшему сорту, что подтверждено заключением независимой лаборатории.

Проектная мощность нового цеха предполагает выработку 16,2 тыс. банок в сутки или более 4 млн банок в год. В планах на 2024 год произвести 2,5 млн банок (832 т). Запуск линии позволил создать 40 новых рабочих мест.

«Загрузка производства составит в среднем по году 43% от проектных мощностей и будет увеличиваться по нарастающей — от 14% в феврале до 82% в декабре 2024 года. Не исключаем, что годовой план производства уже в скором времени будет скорректирован в сторону увеличения. На проектную мощность мы готовы выйти уже с апреля этого года», — рассказала Наталья Королькова, генеральный директор ООО «МПЗ Агро-Белогорье».

Оборудование и комплектующие нового цеха на 95% российского производства. Одна единица оборудования — автоклав — изготовлена за рубежом, в Турции.

«При выборе поставщиков оборудования упор был сделан на отечественных партнёров, так как в связи с геополитической ситуацией не хотелось переплачивать за сложную логистику и впоследствии иметь трудности с закупкой запасных частей и комплектующих, — отмечает Наталья Королькова. — Оборудование высокотехнологично и практически полностью автоматизировано. Основным преимуществом считаем независимость от иностранных партнёров, без ущерба для качества».

На первоначальном этапе консервы производства «Агро-Белогорья» можно будет приобрести в фирменных магазинах в Белгороде, в региональных торговых сетях, а также оформив заказ по номеру: 8 800 250 27 25.

«Но основным каналом продаж нашего нового продукта являются федеральные торговые сети. Мы прорабатываем вопросы сотрудничества практически со всеми сетями по максимально возможной территории охвата, включая Урал и Сибирь. Помимо этого, занимаемся вопросом реализации через государственные закупки», — рассказал Сергей Бондаренко, генеральный директор ООО «ТД Агро-Белогорье».

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