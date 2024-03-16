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Экспорт

«Мираторг» отгрузил в Китай первую партию свинины

 © agroinvestor.ru

«Мираторг» сообщает об отправке в Китайскую Народную Республику первой партии свинины, произведенной на мясоперерабатывающем комплексе холдинга ЗАО «СК „Короча“. В рамках первой поставки компания отгрузила с оптово-распределительного центра в Корочанском районе 27 тонн готовой продукции», — говорится в релизе.

В Россельхознадзоре сообщили, что первый груз последует из Белгородской области во Владивосток по железной дороге, а дальше — морским транспортом в китайский порт Наньша (Nansha).

Право поставок свинины в Китай, помимо предприятия «Мираторга», получили также ООО «Тамбовский бекон» (группа «Русагро») и ОАО «Великолукский мясокомбинат».

Россельхознадзор более 7 лет прорабатывал с китайской стороной возможность поставок российской свинины на рынок КНР. Многоступенчатая процедура включала переговорный процесс, организацию визитов представителей Китая в Россию для ознакомления с инструментами государственного надзора за безопасностью свиноводческой продукции, а также подготовку обширных материалов по всем запросам Главного таможенного управления (ГТУ) КНР.

Российские свиноводы рассчитывают поставлять в Китай по меньшей мере 150-200 тыс. тонн свинины в год в ближайшие 1-2 года.

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Источник: https://dairynews.today/news/mirato...-kitay-pervuyu-partiyu-svininy.html

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экспорт, сельское хозяйство
  • Нет аватара Serguei
    17.03.2400:27:00

    В 2021 году, последнем году официальной открытой статистики Украины, украинцы закупили в России 32 тыс.тонн свинины. У них американские НКО-ошники типа наших Навальных, Волковых, Машки МИ-6 (М.Певчих) и других, за 30 лет угробили страну, общество и экономику. Это сейчас все умные, и все всё знают. А я в 1996 году, побывав на Украине и увидев беспредел, хамство и безнаказанность, понял, что они идут к жуткому концу. Как оказалось, к войне. Чисто для осмысления: на Украине было 8,5 млн. голов молочного стада в 1991 году, а в 2021 — только 1,6 (=жёстко подсели на европейских молочный импорт, главным образом, недорогое сухое молоко), укр.ж/д сектор выдавал на-гора около 63 тыс. вагонов, в 2021 году — 1893 шт. Ни одного локомотива, правда, Макарон приезжал и толкал французские Альстом на сумму 2 млрд евро, не получилось. Ни одного серийного самолёта с 2012 года, ни одного корабля и т. п.

    Отредактировано: Serguei~00:27 17.03.24
    #1279572
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