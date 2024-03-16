«Мираторг» отгрузил в Китай первую партию свинины

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«Мираторг» сообщает об отправке в Китайскую Народную Республику первой партии свинины, произведенной на мясоперерабатывающем комплексе холдинга ЗАО «СК „Короча“. В рамках первой поставки компания отгрузила с оптово-распределительного центра в Корочанском районе 27 тонн готовой продукции», — говорится в релизе.

В Россельхознадзоре сообщили, что первый груз последует из Белгородской области во Владивосток по железной дороге, а дальше — морским транспортом в китайский порт Наньша (Nansha).

Право поставок свинины в Китай, помимо предприятия «Мираторга», получили также ООО «Тамбовский бекон» (группа «Русагро») и ОАО «Великолукский мясокомбинат».

Россельхознадзор более 7 лет прорабатывал с китайской стороной возможность поставок российской свинины на рынок КНР. Многоступенчатая процедура включала переговорный процесс, организацию визитов представителей Китая в Россию для ознакомления с инструментами государственного надзора за безопасностью свиноводческой продукции, а также подготовку обширных материалов по всем запросам Главного таможенного управления (ГТУ) КНР.

Российские свиноводы рассчитывают поставлять в Китай по меньшей мере 150-200 тыс. тонн свинины в год в ближайшие 1-2 года.

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