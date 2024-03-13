НПП «Полипластик» г. Энгельс разработал в интересах автопрома новый полимер

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Энгельсское научно-производственное предприятие «Полипластик» разработало для российского автопрома новый полимер — он используется в направляющих подушек безопасности.

Термопластичный эластомер (ТЭП) — материал на основе олефиновых полимеров, с модифицирующими добавками и стабилизаторами, обладает высокой пластичностью даже при низких температурах.

Разработка апробирована и сертифицирована в составе систем надувных подушек. Направляющие из энгельсского полимера уже находятся в серийном производстве, сообщила пресс-служба Минпромторга РФ.

Ранее сообщалось о том, что группа Sollers планирует развернуть в Ульяновске производство российских подушек безопасности.

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