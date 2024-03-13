Рейтинг регионов России по урожаю технических культур и овощей в 2023 г.

Урожай подсолнечника в России в 2023 г. составил 17253 тыс. т при урожайности 18,5 ц/га. Ведущие регионы:

Ростовская область. 2324 тыс. т, 25 ц/га; Саратовская область. 2104 тыс. т, 15 ц/га; Оренбургская область. 1435 тыс. т, 14 ц/га; Волгоградская область. 1373 тыс. т, 18 ц/га; Краснодарский край. 1321 тыс. т, 28 ц/га; Воронежская область. 1262 тыс. т, 26 ц/га; Самарская область. 1046 тыс. т, 15 ц/га; Алтайский край. 925 тыс. т, 12 ц/га; Тамбовская область. 862 тыс. т, 22 ц/га; Пензенская область. 579 тыс. т, 19 ц/га; Ставропольский край. 567 тыс. т, 22 ц/га; Белгородская область. 522 тыс. т, 28 ц/га.

Кроме того, по данным агентства «Прозерно », в новых регионах было собрано 1,75 млн т подсолнечника, в т. ч. 702 тыс. т в Запорожской области и 483 тыс. т в Херсонской.

Урожай сои в России в 2023 г. составил 6824 тыс. т при урожайности 19,2 ц/га. Ведущие регионы:

Амурская область. 1429 тыс. т, 16 ц/га; Курская область. 873 тыс. т, 26 ц/га; Белгородская область. 731 тыс. т, 26 ц/га; Воронежская область. 440 тыс. т, 21 ц/га; Тамбовская область. 439тыс. т, 22 ц/га; Приморский край. 369 тыс. т, 14 ц/га; Липецкая область. 345 тыс. т, 24 ц/га; Орловская область. 333 тыс. т, 22 ц/га; Краснодарский край. 327 тыс. т, 19 ц/га; Алтайский край. 271 тыс. т, 18 ц/га.

Урожай рапса в России в 2023 г. составил 4203 тыс. т при урожайности 20,3 ц/га. Ведущие регионы:

Красноярский край. 404 тыс. т, 19 ц/га; Орловская область. 292 тыс. т, 29 ц/га; Краснодарский край. 288 тыс. т, 31 ц/га; Алтайский край. 285 тыс. т, 18 ц/га; Кемеровская область. 261 тыс. т, 20 ц/га; Брянская область. 257 тыс. т, 35 ц/га; Тульская область. 220 тыс. т, 24 ц/га; Ставропольский край. 199 тыс. т, 21 ц/га; Курская область. 199 тыс. т, 32 ц/га; Новосибирская область. 185 тыс. т, 16 ц/га; Калининградская область. 168 тыс. т, 34 ц/га.

Урожай семян льна в России в 2023 г. составил 1153 тыс. т при урожайности 8,9 ц/га. Ведущие регионы:

Алтайский край. 177 тыс. т, 7,5 ц/га; Ростовская область. 159 тыс. т, 16,2 ц/га; Омская область. 98 тыс. т, 5,8 ц/га; Курганская область. 79 тыс. т, 7,4 ц/га; Ставропольский край. 70 тыс. т, 13,7 ц/га; Крым. 66 тыс. т, 10 ц/га; Новосибирская область. 62 тыс. т, 6,6 ц/га;

Урожай сахарной свёклы в России в 2023 г. составил 53137 тыс. т при урожайности 505 ц/га. Ведущие регионы:

Краснодарский край. 9,5 млн т по предварительным данным (уточнённые закрыты); итоговая урожайность 495 ц/га; Воронежская область. 6663 тыс. т, 554 ц/га; Тамбовская область. 5947 тыс. т, 559 ц/га; Липецкая область. 5844 тыс. т, 538 ц/га; Курская область. 5225 тыс. т, 568 ц/га; Белгородская область. 3364 тыс. т, 570 ц/га; Пензенская область. 2648 тыс. т, 455 ц/га; Орловская область. 2361 тыс. т, 474 ц/га; Ставропольский край. 1845 тыс. т, 537 ц/га; Татарстан. 1758 тыс. т, 336 ц/га; Башкирия. 1687 тыс. т, 354 ц/га.

Урожай овощей в России в 2023 г. составил 13786 тыс. т, в том числе 11559 тыс. т в открытом грунте и 2227 тыс. т в закрытом грунте. Урожайность в открытом грунте составила 256 ц/га. Ведущие регионы:

Астраханская область. 1798 тыс. т (в открытом грунте 1779 тыс. т с 640 ц/га); Дагестан. 1291 тыс. т (1219 тыс. т с 308 ц/га); Волгоградская область. 1130 тыс. т (1064 тыс. т с 372 ц/га); Краснодарский край. 784 тыс. т (674 тыс. т с 110 ц/га); Ростовская область. 568 тыс. т (506 тыс. т с 226 ц/га); Московская область. 566 тыс. т (401 тыс. т с 293 ц/га); Кабардино-Балкария. 470 тыс. т (431 тыс. т с 240 ц/га); Саратовская область. 371 тыс. т (329 тыс. т с 225 ц/га); Воронежская область. 349 тыс. т (310 тыс. т с 208 ц/га); Самарская область. 298 тыс. т (274 тыс. т с 284 ц/га); Ставропольский край. 296 тыс. т (180 тыс. т с 171 ц/га); Башкирия. 277 тыс. т (213 тыс. т с 224 ц/га); Липецкая область. 265 тыс. т (116 тыс. т с 227 ц/га); Татарстан. 264 тыс. т (204 тыс. т с 267 ц/га); Белгородская область. 251 тыс. т (206 тыс. т с 135 ц/га).

Ведущими регионами по урожаю овощей закрытого грунта стали:

Московская область — 165 тыс. т, Липецкая область — 149 тыс. т, Ставропольский край — 115 тыс. т, Краснодарский край — 109 тыс. т, Дагестан — 72 тыс. т, Калужская область — 71 тыс. т, Волгоградская область — 66 тыс. т, Башкирия — 64 тыс. т, Ростовская область — 62 тыс. т, Татарстан — 61 тыс. т.

Урожай помидоров в России в 2023 г. составил 3245 тыс. т. Ведущие регионы:

Астраханская область — 856 тыс. т, Дагестан — 326 тыс. т, Кабардино-Балкария — 277 тыс. т, Краснодарский край — 134 тыс. т, Ставропольский край — 115 тыс. т, Московская область — 101 тыс. т, Волгоградская область — 104 тыс. т, Ростовская область — 100 тыс. т, Липецкая область — 92 тыс. т, Воронежская область — 81 тыс. т, Московская область — 80 тыс. т, Башкирия — 70 тыс. т.

Урожай огурцов в России в 2023 г. составил 1648 тыс. т. Ведущие регионы:

Дагестан — 106 тыс. т, Московская область — 101 тыс. т, Волгоградская область — 98 тыс. т, Липецкая область — 88 тыс. т, Кабардино-Балкария — 73 тыс. т, Краснодарский край — 64 тыс. т, Татарстан — 63 тыс. т.

Урожай бахчевых культур в России в 2023 г. составил 1689 тыс. т при урожайности 186 ц/га. Ведущие регионы:

Оренбургская область. 668 тыс. т, 215 ц/га; Астраханская область. 278 тыс. т, 386 ц/га; Волгоградская область. 226 тыс. т, 103 ц/га; Дагестан. 190 тыс. т, 270 ц/га; Краснодарский край. 76 тыс. т, 163 ц/га; Ростовская область. 67 тыс. т, 127 ц/га; Саратовская область. 61 тыс. т, 132 ц/га;

Урожай картофеля в России в 2023 г. составил 20080 тыс. т при урожайности 191 ц/га. Ведущие регионы:

Брянская область. 1833 тыс. т, 398 ц/га; Татарстан. 879 тыс. т, 200 ц/га; Нижегородская область. 807 тыс. т, 257 ц/га; Тульская область. 726 тыс. т, 400 ц/га; Московская область. 639 тыс. т, 228 ц/га; Свердловская область. 598 тыс. т, 165 ц/га; Красноярский край. 589 тыс. т, 199 ц/га; Башкирия. 540 тыс. т, 129 ц/га; Липецкая область. 500 тыс. т, 217 ц/га; Воронежская область. 471 тыс. т, 156 ц/га; Астраханская область. 463 тыс. т, 355 ц/га; Краснодарский край. 440 тыс. т, 138 ц/га; Алтайский край. 424 тыс. т, 166 ц/га; Челябинская область. 403 тыс. т, 172 ц/га; Тюменская область. 397 тыс. т, 195 ц/га; Ростовская область. 384 тыс. т, 221 ц/га; Дагестан. 366 тыс. т, 191 ц/га.

Составлено по данным бюллетеня Росстата «Валовые сборы и урожайность сельскохозяйственных культур по Российской Федерации в 2023 году» (часть 2). Показатели по овощам и картофелю чуть ниже тех, что приведены в сводных таблицах, опубликованных в части 1 бюллетеня (вышла на 10 дней раньше).

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.