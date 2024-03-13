В Череповце открыли новый детский сад

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Детский сад «Маленькая страна» заработал сегодня. В первый день открылись две младшие группы для детей от двух до четырех лет.

В здании смонтирована пожарная и охранная сигнализация, система видеонаблюдения, подключены домофоны, оборудован современный пищеблок, медицинский блок, прачечная, установлен лифт. На территории оформлены участки: есть веранды, горки, скамейки, футбольное поле, метеоплощадка. В каждой группе есть экран с проектором, конструкторы, игрушки, новая мебель.

Еще в здании оборудованы помещения для допзанятий: зал хореографии, музыкальный и спортивный залы, мультстудия, кабинеты робототехники и подготовки к школе, изостудия. В них дети будут заниматься небольшими подгруппами.

Здание детсада на Сазонова принимали около двух месяцев. Новое учреждение вошло в состав детсада № 9.

© cherinfo.ru

«Остальные группы будут постепенно наполняться, в течение двух недель детский сад заработает полностью. Сейчас многие дети проходят медиков, получают заключения. Большинство детей идут в сад впервые, но есть те, кого перевели из других детсадов. Таких примерно четыре группы. Подготовительных групп в этом году нет, выпускать будем в следующем году», — рассказала заведующая садом Елена Бубина.

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