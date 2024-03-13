В Красносельском районе Санкт-Петербурга открыли два новых детских сада

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Всестороннее развитие для маленьких дошколят. Сразу два детских сада нового поколения открыли сегодня в Красносельском районе. Оба не просто современные и удобные, но и оснащены всем необходимым для раннего интеллектуального развития.

Один из них — на Ленинском проспекте и рассчитан на 180 воспитанников.

Не просто детский сад, а целый «Наукоград». Воспитывать здесь собираются будущих академиков. Не меньше. Оборудовано здание по всем современным стандартам. Есть кабинеты для конструирования и занятий песочной терапией. В спортивном зале установили скалодром.

«Лазание на скалодроме задействует все группы мышц: рук, ног, спины, живота и даже пальцев. Дети становятся более собранными и уверенными», — рассказала инструктор по физической культуре детского сада № 91 Красносельского района Дина Васильева.

Есть в спортзале также интерактивный физкультурный комплекс. Туда загружены 18 игр, в том числе футбол и дартс.

Азы плавания воспитанники будут постигать в бассейне. Инструктор научит нырять и уверенно держаться на воде.

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«Конечно, мы счастливы, потому что мы очень ждали сад. И я даже не ожидала, что в середине года будет место. Потому что нам сказали, что надо ждать сентября. А тут мне на „Госуслуги“ приходит, да еще и в новом корпусе. Я была в шоке. Поэтому, конечно, мы рады и счастливы», — рассказала жительница Красносельского района Екатерина Антонова.

Еще один детский сад открыли в Горелово.

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Детский сад на 220 мест — структурное подразделение 391-й школы. Выпускники получат преимущество при зачислении в первый класс и смогут заранее познакомиться со своей учительницей.

«Намного спокойнее и намного увереннее они будут себя чувствовать, когда увидят хотя бы учителя, которого они уже знают, который их подготовил к этой школе, они увидят бывших одногрупников, которые теперь стали их одноклассниками», — рассказала заведующий структурного подразделения дошкольного отделения средней школы № 391 Красносельского района Татьяна Рузняева.

В учреждении сразу четыре ясельных группы. А еще бассейн, музыкальный и спортивный залы, просторные комнаты для игр и сна. Пищеблок оснащен всем необходимым оборудованием. Занятия в обоих детских садах начнутся уже завтра.

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