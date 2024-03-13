В Новосибирской области открыт молочный завод

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ГК «Толмачёвское» открыла в селе Красноглинном недалеко от г. Обь крупынй молокозавод.

Предприятие будет перерабатывать 40 тонн сырого молока (14,6 тыс. тонн в год).

По словам руководителя ГК «Толмачёвское» Александра Кытманова, на новом предприятии процессы автоматизированы на 80%, а оборудование на 96% — российского производства.

Инвестиции в строительство составили 1,2 млрд рублей. Создано 70 рабочих мест.

На заводе будут производить молоко, сметану, творог, кисломолочную продукцию, масло. Реализовывать их планируют не только в Новосибирской области, но и в других регионах СФО.

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