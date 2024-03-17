На юге Карелии восстановлена молочная ферма на 400 голов крупного рогатого скота

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Животноводческий комплекс по производству молока после капитального ремонта запустили в олонецком селе Видлица в Карелии. Готовность объекта на 400 голов дойного стада

«Фактически в регионе появилась новая ферма на 400 голов, с современным уже доильным залом. <…> Состоялся запуск этой фермы, и уже в апреле этот объект заработает в абсолютно штатном режиме», — сообщили в пресс-службе Правительства Республики.

Затраты составили 220 млн рублей, почти 129 млн рублей выделили из республиканского бюджета.

Ферму восстановили при финансовой поддержке правительства Карелии, а также на средства федеральной субсидии. На объекте проведены работы по устройству полов, стен, кровли и оснащению помещений новым животноводческим оборудованием. В том числе обустроен доильный зал на 32 коровы.

Сегодня видлицкое хозяйство, содержащее стадо айрширской породы, производит 62 тонны молока в сутки. Новая ферма увеличит его производство до 70 тонн.

Как сообщили в пресс-службе правительства Карелии, восстановительные работы в животноводческом комплексе в Видлице шли с 2023 года.

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