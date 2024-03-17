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На юге Карелии восстановлена молочная ферма на 400 голов крупного рогатого скота

 © dairynews.today

Животноводческий комплекс по производству молока после капитального ремонта запустили в олонецком селе Видлица в Карелии. Готовность объекта на 400 голов дойного стада

«Фактически в регионе появилась новая ферма на 400 голов, с современным уже доильным залом. <…> Состоялся запуск этой фермы, и уже в апреле этот объект заработает в абсолютно штатном режиме», — сообщили в пресс-службе Правительства Республики.

Затраты составили 220 млн рублей, почти 129 млн рублей выделили из республиканского бюджета.

Ферму восстановили при финансовой поддержке правительства Карелии, а также на средства федеральной субсидии. На объекте проведены работы по устройству полов, стен, кровли и оснащению помещений новым животноводческим оборудованием. В том числе обустроен доильный зал на 32 коровы.

Сегодня видлицкое хозяйство, содержащее стадо айрширской породы, производит 62 тонны молока в сутки. Новая ферма увеличит его производство до 70 тонн.

Как сообщили в пресс-службе правительства Карелии, восстановительные работы в животноводческом комплексе в Видлице шли с 2023 года.

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Источник: https://dairynews.today/news/na-yug...tanovili-molochnuyu-fermu-na-4.html

производство молока, Карелия, сельское хозяйство
  • Нет аватара Serguei
    18.03.2400:50:32

    Хорошая информация! Радует! Здесь, извините меня за некоторую резкость, есть узколобые и малоразмерные (=с горошину) мозгоклюи, которые недовольны моей простой и понятной позицией и реальными цифрами Росстата: в 1991 году в России было стадо молочных коров в количестве 22,5 млн. голов, а после «работы» по уничтожению государственных активов со стороны поганого и продажного американского холуйства в 90-х, осталось около 8 с лишним миллионов. Немного «отважные» и глуповатые аннОлитические оценки, что 22,5 миллиона «тогда» и 8,5 млн. «сегодня» — разные явления, я оставлю без комментариев. Скажу лишь, что экспериментировать со стадом в 22,5 млн. голов, добавляя надои к каждой голове по паре процентов, означает получать миллионы тонн молока в год. Ну, и второе, самое важное, что должны будут «обидчиво» проглотить прикольные недотёпы: эта статья, да и другие на эту же тему, как раз и указывает на справедливость моих слов — ПОТЕНЦИАЛ РЫНКА ТРЕБУЕТ НОВЫХ ГОЛОВ молочного стада, рост и развитие говорят, что коров мало. Просто, мало, и всё. Уничтожить стадо можно легко и быстро, но восстановление поголовья — работа десятков лет.

    #1279635
    • Нет аватара Ветер
      18.03.2409:50:59

      ПОТЕНЦИАЛ РЫНКА ТРЕБУЕТ НОВЫХ ГОЛОВ молочного стада, рост и развитие говорят, что коров мало.
      более феерического бреда сложно найти… ну понятно раньше, во времена СССР информация была только в газетах и в программе «Время», сегодня же к услугам любого интересующегося человека вся мировая сеть… как пример бреда типа «во время ВОВ СССР выпустил 100 тыс самолетов (комбайнов, станков и т. д. и т. п.) а сегодня 100 самолетов в год»… так вот про коров из этой же области… если бы было так как вы пишете, то у нас в РФ тупо не хватало бы говядины и молочной продукции… но реально Россия обеспечивает себя полностью, еще и импортирует на миллиарды баксов в год, а в СССР закупали до 40% продуктов за границей… еще никогда в истории в России не было так развито с/х как сегодня… и все это изобилие продуктов обеспечивается около 5% населения, работающего в с/х (в СССР — 10%)… это конечно не мировой рекорд, в США например в с/х работает около 1,5%, но мы то не про США рассуждаем… тупо наращивать поголовье КРС «потому что так было раньше» могут только недалекие люди, как и призывать к этому… современная корова в РФ как минимум в три раза продуктивнее по молоку и в полтора-два раза по мясу… но мало этого, со времен СССР прошло уже больше 30 лет, за это время изменилось многое, в том числе и структура питания, появилось много продуктов которых раньше было мало или вообще не было, при этом количество говядины на человека в год увеличилось в полтора раза… у нас в стране на сегодня совсем другая проблема, из-за малоподвижного образа жизни стало много людей с лишним весом и как результат этого на порядок увеличилось количество заболевших «диабетом»… так что ходите больше пешком и будет вам счастье…

      #1279648
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