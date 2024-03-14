Дмитрогорский молочный завод завершил масштабную модернизацию

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Компания «Упаковочные системы» провела масштабную модернизацию Дмитрогорского молочного завода (входит в ГК «Агропромкомплектация») в Конаковском районе Тверской области, которая позволит предприятию увеличить переработку молока на 70%.

«В результате реализации проекта стоимостью 3,9 млрд рублей производственные мощности предприятия увеличатся на 70% и позволят перерабатывать до 470 тонн сырого молока ежедневно», — говорится в сообщении.

После расширения и усовершенствования технологических мощностей молокозавода производство сметаны увеличится на 25%, а творога — практически в 2,2 раза. Модернизация поможет ГК «Агропромкомплектация» вывести фасованный рассыпчатый творог на первое место по доле рынка в продаже в России, кроме того, завод теперь сможет выпускать продукты десертной группы. «На предприятии также начинает работу цех переработки творожной сыворотки, что позволит превращать прежде невозвратные отходы в сырье для сторонних производств», — отметили в пресс-службе.

Дмитрогорский молочный завод запущен в работу в 2018 году и входит в тверское подразделение ГК «Агропромкомплектация» — ПО «Дмитрогорское». Продукция предприятия — молоко, творог, кефир, сметана, масло, ряженка и йогурты — реализуется в 19 субъектах России, доля реализации в Тверской области составляет 49% от общего объема. «Крупный инвестпроект по модернизации Дмитрогорского молочного завода очень важен для нашего агрохолдинга с точки зрения укрепления собственной производственной системы и имеет большое значение для отрасли в целом», — сказал исполнительный директор завода Дмитрий Свирин, отметив, что работа в формате «от поля до прилавка» помогает «укреплению импортонезависимости и продовольственной безопасности страны».

Гендиректор «Упаковочных систем» Александр Криволапов добавил, что модернизация предприятия проводилась без остановки производства. «Несмотря на внешние вызовы во время реализации проекта с Дмитрогорским молочным заводом, нам удалось в условиях непрерывной работы предприятия успешно выполнить задачи по расширению производственных мощностей, а также повысить общую эффективность и автоматизацию процессов производства», — подчеркнул Александр Криволапов.

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