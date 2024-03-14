В Тюменской области построено две сельские школы

© vsluh.ru

Новые здания школ построены в деревне Большой Карагай Вагайского района и деревне Овсянникова Тобольского района. Они находятся в 133 километрах друг от друга и очень похожи. Каждая школа рассчитана на 60 учеников с дошкольным отделением на 10 воспитанников. Здания построены с применением проектной документации повторного использования, что экономически эффективно. В основном блоке расположены учебные кабинеты, дошкольное отделение, помещения медицинского назначения, административные кабинеты, библиотека. В правом крыле здания оборудован спортивный зал с раздевалками для мальчиков и девочек, душевыми и санузлами. Здесь предусмотрены инструкторская, снарядная и кладовая спортивного инвентаря.

© vsluh.ru

Обеденный зал столовой рассчитан на 30 мест. Территория школы включает площадки для тихого отдыха, зону подвижных игр для начальных классов и отдельную площадку для дошколят. В физкультурно-спортивной зоне смонтированы универсальная площадка для игр в мини-футбол, баскетбол и волейбол, спортивный комплекс ГТО и другие объекты.

© vsluh.ru

© vsluh.ru

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.