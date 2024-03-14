Ростех запустил серийное производство модулей управления для беспилотников

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Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех приступил к выпуску линейки электронных и электротехнических модулей управления для беспилотных систем. Устройства предназначены для использования в составе легких дронов, а также наземных, подводных и надводных аппаратов.

На данный момент налажено серийное производство высокоточных навигационных модулей, изготовлена опытная партия контроллеров двигателя, разрабатываются и готовятся к выпуску полетный модуль и компактная версия контроллера двигателя.

Встраиваемый высокоточный навигационный модуль включает мультисистемный приемник сигналов GPS, ГЛОНАСС и Galileo. Кроме того, в состав оборудования входят высокоточный барометрический высотомер и трехосевой компас с термокомпенсацией. Они выполняют роль резервных датчиков и позволяют аппаратуре работать в условиях помех.

Прибор предназначен для применения на беспилотниках с массой полезной нагрузки от 2 кг. Устройство обеспечивает высокое качество приема сигналов спутников. Модуль поддерживает несколько стандартных протоколов передачи данных, а также протокол DroneCAN, что обеспечивает его совместимость с передовыми образцами программного обеспечения для автопилотов, такими как PX4 и Ardupilot.

Контроллер двигателя предназначен для использования в силовых установках легких БПЛА, подводных и надводных аппаратов. Векторные алгоритмы управления обеспечивают лучшие показатели энергоэффективности и динамики движения. Устройство способно определять параметры электродвигателя и автоматически подстраиваться под его характеристики. Контроллер совместим со всеми устройствами, поддерживающими DroneCAN, и практически с любым двигателем PMSM или BLDC.

Производство изделий полностью локализовано на технологической базе Калужского НИИ телемеханических устройств (КНИИТМУ) холдинга «Росэлектроника».

«Разработка и производство модулей управления для беспилотников — это новое направление деятельности предприятия. КНИИТМУ способен выпускать на имеющихся мощностях до 1000 изделий каждого типа в год. Все устройства проходят процедуру полного тестирования. Первая партия наших приборов уже отгружена, и мы начали получать запросы от российских предприятий на поставку новых крупных партий модулей управления», — заявил генеральный директор КНИИТМУ Александр Алексеев.

КНИИТМУ занимается созданием комплексов помехоустойчивой связи, многофункциональных терминальных устройств связи, систем мониторинга и оповещения, аппаратных подвижных узлов связи и другого радиоэлектронного оборудования.

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