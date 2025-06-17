АО «Калугапутьмаш» изготовили по заказу ОАО «РЖД» укладочный кран УК-25/28СП

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АО «Калугапутьмаш» (входит в состав холдинга «Синара-Транспортные Машины») изготовили по заказу ОАО «РЖД» укладочный кран УК-25/28СП

Сейчас высокотехнологичной укладочный кран УК-25/28СП для механизированной замены стрелочных переводов проходит сертификационные испытания, которые включают:

— проверку прочностных характеристик;

— оценку эргономики и безопасности;

— ходовые, динамические и тормозные испытания.

УК-25/28СП — это современная высокотехнологичная машина с грузоподъемностью до 30 тонн.

Кран способен выполнить полный цикл работ, в том числе транспортировку, демонтаж, укладку и работает в связке с платформами ППК.

Сегодня АО «Калугапутьмаш» — единственный в России производитель укладочных кранов, самоходных рельсосварочных машин, гидропередач для тепловозов.

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